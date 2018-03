Lukijalta: Maakuntauudistus kuin suuri kuntaliitos

Suurin kakku maakuntauudistuksessa on sote eli sosiaali- ja terveydenhuolto, mikä on kuntien budjeteista noin 2/3 osaa. Soten toimivuus on kunnalle tärkeä elinvoima-asia. Kuka haluaa muuttaa kuntaan tai asuminenkin muuttuu kyseenalaiseksi, jos lähipalvelut eivät pelaa? Esimerkiksi ilman kunnollisia lääkäripalveluja Puumalan kunta on ollut pitkän aikaa. Toisiko tämä uudistus ratkaisun näihin ongelmiin?

Valtio lähti tähän uudistukseen tavoitteella säästää sote-menoissa kolme miljardia euroa 10 vuoden aikana. Väestön ikääntyminen ja valtion säästötavoitteet muodostavat yhtälön, joka ei ratkea muuten kuin palveluverkkoa karsimalla. Toimintojen tehostamisella ei tätä kustannuskuilua kurota umpeen. Kun rahasta on pula, tingitään ensimmäiseksi näiden pienten kuntakeskusten lähipalveluista, jotka voivat koskea terveysasemia tai vanhustenhoitolaitoksia. Kaupunkien palveluista pidetään kiinni viimeiseen asti. Näin tapahtuu, koska maakuntavaltuustot tulevat täyttymään kaupunkien edustajilla, koska siellä on suuri osa äänestäjistä. Pienet kunnat tuskin saavat yhtään edustajaa näihin päätöksentekoelimiin. Jälki tulee olemaan kylmää monen pienen kunnan sote-palvelujen osalta, koska mitään lähipalvelulakia ei ole.

Miten toimii sitten demokratia? Nythän tullee käymään niin, että samat edustajat ovat kunnanvaltuustoissa, maakuntavaltuustossa ja eduskunnassa. Piiri pieni pyörii. Tämä tarkoittaa sitä, että ”sovittu” pitää ilman kritiikkiä, mentiinpä järjestelmässä kumpaan suuntaan hyvänänsä.

Ministeri Jari Leppä kolumnissaan 8(.3.) pyrkii ohjailemaan keskustelua uudistuksesta sivuraiteelle pois todellisista ongelmista, kuten sote-palvelujen karkaamisesta harvaan asutuilta alueilta ja demokratian kaventumisesta. Hän puhuu hallinnon selkeyttämisestä, mikä nyt ei lääkäriin pääsyä odottavaa juuri kiinnosta.

Luonnonsuojelun osalta hallinto ”sulkeutuu” yhteen, demokratian ulkopuolella toimivaan virastoon, Luovaan. Se voi lätkäistä rajoituksia maakunnan vesistöjen ja metsien käytölle, kalastukseen, liikkumiseen yms. Miksi näiden maakunnan vahvuustekijöiden ja elinkeinotoimintojen lähteiden käyttö ei voi olla maakunnan käsissä kaikilta osin?

Tähän uudistukseen on näin piilotettu suuri kuntaliitos, missä kaupungit jyräävät ja demokratia kärsii. Pienissä kunnissa voi hyvinkin nopeasti alkaa kuolon kellojen kilinä vahvistua, koska elinvoimaa ei voi rakentaa, mikäli soten lähipalvelut häviävät.

Martti Laine, kunnanvaltuuston 2, varapuheenjohtaja (kok), Puumala