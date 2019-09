Lukijalta: Varamme ja asukaspohjamme eivät enää riitä täyden palvelun päivystävän keskussairaalaan ylläpitoon

Anne Kotiharju kirjoittaa (ES.26.9.) ”Etelä-Karjalan kunnilla ei ole varaa Eksoteen”. Näinhän se on, mutta yllätys se ei ole. Syitäkin Kotiharju on löytänyt runsaasti ja kaikki pitävät paikkansa. Ehkä olisi kuitenkin ollut tarpeen tarkastella ensin suurimmat syyt ilman suurennuslasia.

Eksoten strategiakausi 2014–2018 kertoo paljon. Eksoten kustannuskehitys, noin kaksi prosenttia vuodessa menneellä strategiakaudella, on ollut kilpailukelpoista maamme muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna. Neljän vuoden aikana Eksoten kustannukset kasvoivat noin 33 miljoonaa euroa, mihin suurimpana syynä oli keskussairaala jonka kustannukset nousivat noin 26 miljoonaa. Keskussairaalan kustannusten nousu on varmasti ollut hyvin perusteltavissa. Syy tilanteeseemme ei olekaan keskussairaalassa, vaan siinä ettei Etelä-Karjalan asukkailla ole varaa kalliiseen keskussairaalaan, asukaspohjamme ei siihen riitä. Valitettavasti.

Meidän on hyväksyttävä tosiasiat sellaisena kuin ne ovat.

Nyt on vaarana, että Eksote alkaa purkaa niitä asukkaillemme välttämättömiä lähipalveluja, mihin Eksotenkin rahat riittäisivät, etunenässä Honkaharjun sairaala. Listalle joutunee myös monet muut maakuntamme alueella olevat terveydenhoitopalvelut. Keskeisin syy tilanteeseemme on näkemykseni mukaan Eksoten tekemä päätös palvella viheliäiseen loppuun asti kultaista vasikkaamme, Lappeenrannassa sijaitsevaa täyden palvelun päivystävää keskussairaalaa. Näin siitäkin huolimatta, että varamme ja asukaspohjamme ei enää siihen riitä, puhumattakaan tulevaisuudesta.

Meidän on hyväksyttävä tosiasiat sellaisena kuin ne ovat. On väärin verrata Eksoten tai edes keskussairaalan kustannuksia muiden maakuntien sairaanhoitopiireihin tai laitoksiin. Meidän on verrattava kustannuksia siihen mihin Etelä-Karjalan asukkailla on varaa.

Ehkäpä keskussairaalamme palveluvalikoima joudutaan vielä ottamaan pelimerkiksi kun aloitamme maakuntien liitoskeskustelut.

Antero Lattu, kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu (sd.), Imatra