Lukijalta: Olisi aika punnita Neuvostoliiton vaikutusvalta Suomessa

Toimittaja Kari Huhta (HS 10.1.) arveli, että ”suomettumisesta tuskin syntyy yksimielisyyttä vieläkään. Se on kuitenkin varmaa, että myös tämä aika punnitaan jälkikäteen.”



Pienimuotoinen häly nousi, kun Helsingin Sanomat jutullaan osoitti, että toimituksen hallussa oli jokunen turvaluokiteltu asiakirja. Asiakirjan luovuttaja on syyllistynyt selkeään rikokseen. Luokitellun asiakirjan julkaisija ansaitsi kolttosestaan sakkotuomion. Ehkä toimittaja urheili tiedoillaan.



Tämä episodi palauttaa mieliimme vanhempia, sinänsä epämiellyttäviä maanpetturuutta sivuavia asioita.



Kansanedustaja Erkki Tuomioja on tunnustanut vuotaneensa lehdistölle, toimittaja Tor Högnäsille presidentti Urho Kekkosen muistion Zavivodo-keskusteluista. Tuomiojaan lähipiirillä oli poliittinen tavoite estää Suomen EEC-jäsenyys. EEC on muuttunut EU:ksi ja Suomi on ollut jäsenenä runsaat 20 vuotta.



Paavo Väyrynen vuorostaan vehkeili KGB-upseeri Vladimorovin kanssa keskustan presidenttipelin aikana 1981. Asia päätyi ministerivastuulain mukaisen muistutuksen muodossa perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi 1989. Väyrystä epäiltiin maanpetoksesta ja taisi rimaa hipoen säilyttää maineensa (PeVM 8/1989)



Alpo Rusi kirjassaan Kremlin jalanjäljet puhdistautuu Stasin vakoiluepäilyistä. Kirjassaan hän kertoo seurustelustaan muutaman epäilyttävän agentin kanssa. Veljensä Jukka Rusi oli tunnustanut oman syyllisyytensä tietovuotoon ”derkuille”.



Mikä Rusin kirjassa pistää silmään, on pitkä lista ulkopolitiikan kentällä työskentelevien, nyt entisten nuorten demareiden leimautumista KGB-kontakteiksi. Olen lounastanut usean listatun kanssa kotoisten asioiden parissa 1970–80-luvuilla. Rusin kirjan luettuani alkaa vaikuttaa siltä, kuin olisimme eläneet kaikki KGB-seitin alla. Vähänkin tärkeillä poliitikoilla oli omat kotiryssänsä. Pitää vain luottaa siihen, että toiset ovat olleet isänmaallisempia kuin toiset, eivätkä ole julkituoneet sellaisia asioita, joita agentti ei olisi voinut lukea aamun lehdestä.



Kun Neuvostoliiton hajoamisesta on kulunut yli neljännesvuosisata, olisi aika ryhtyä punnitsemaan Neuvostoliiton käyttämistä sisäpolitiikan välineenä.



Iikko B. Voipio, Taipalsaari