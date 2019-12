Lukijalta: Suomalaiset on tuotava Suomeen

Sanomattakin on selvää, että ulkoministeri Pekka Haaviston tarkoitus on ollut hyvä. Jo kuukausikaupalla on odoteltu poliittista päätöstä, ja kuitenkin on päätetty puuttua. Tapaus al-Holi ei ole yksioikoinen eikä ratkaisultaan helppo, mutta mikäli Haaviston masinoimaksi uskottu operaatio olisi jo toteutunut, olisi se ollut kaikkien etu. On vaan äksöneitä, joissa ei voi odottaa loputtomiin valtioiden, henkilöiden ja puolueiden yksimielistä päätöstä, eikä edes sitä, että kaikki virkaportaat olisi alusta loppuun koluttu.

Joku jo kirjoitti aiheesta Hesarissa sanomalla, että palavasta rakennuksesta on pelastettava uhrit ennen palokunnan saapumista, jos se vain on mahdollista.

Mikä haloo olisikaan syntynyt, jos lapset olisivat päätöstä odotellessa tapettu, ja valtiovalta ei olisi tehnyt mitään.

Meillä Suomessa on yleistynyt syyllistämisen ja uhriutumisen kulttuuri. Kun joku tekee virheen tai jostain syystä valitaan silmätikuksi, kuuluu häntä haukkua, niin sosiaalisen median kun kaiken muun kautta. Tämä ilmiö nähdään, vaikka siinä, että joku ajaa autolla suojatiellä jonkun päälle. Syntyy kova mekkala, että olipa kuski sydämetön, putkaa linnaan sekä vankeutta hänelle heti, vaikka eihän nyt kukaan tahallaan toisten päälle aja.

Ei huomata, että omalla toiminnalla syyllistäjät ovat suurempia tuskan ja murheen aiheuttajia, kun se joka tilanteen aiheuttanut.

Suomalaiset pitää tuoda Suomeen, jos se on mahdollista. Entä pitääkö lapset riistää vanhempiensa huostasta? Tähän voin sanoa, että siihen on ainakin mahdollisuus, sillä juuri Suomessa lastensuojelun toimesta on sellaisesta paljon kokemusta, ja huomattavasti pienemmistä syistä.

Markus Malmi,

Lappeenranta