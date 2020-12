Lukijalta: Amalgaalit hyppii hampaissa, kun ajaa pyörällä huonosti hoidettua Vainikkalantien kevyenliikenteenväylää

Arvaa harmittaako ajaa polkupyörällä Vainikkalantien kevyen liikenteen väylää talvella? Kyllä harmittaa!

En ole ainoa, jonka amalgaamit hyppii kyseistä väylää ajaessa. Olen useana talvena antanut palautetta Vainikkalantien kevyenliikenteenväylän hoidosta ELY-keskukselle, joka on vastuussa kyseisestä tieosuudesta Karhuvuoren kiertoliittymään saakka. ELY-keskus on ilmeisesti kilpailuttanut tieosuuden hoidon ja valinnut joillakin perustein aliurakoitsijan tieosuutta hoitamaan.

Aina palautteen jälkeen asia luvataan korjata, ja näin käykin hetkellisesti eli noin 1–2 viikoksi. Valitettavasti tämän jälkeen tilanne palaa ennalleen, ja pyörällä ajaminen muuttuu erittäin hankalaksi usein jopa vaaralliseksi.

Tyypillistä on, että tieosuutta ei ole aurattu aamulla klo 7–8 välillä eikä myöskään klo 16–17 mennessä. Tämän olen joutunut toteamaan valitettavan usein.

Jos Lappeenranta mainostaa itseään vihreänä kaupunkina, niin se ei kyllä näy kevyen liikenteen väylien hoidossa riittävästi.

Kansallisessa TULE-ohjelmassa mainitaan seuraavaa: Liikkumattomuuden kustannusraportin mukaan liikkumattomuuden kustannukset ovat varovaisimmankin arvion mukaan yli 3 miljardia euroa vuosittain. Liikkumisen tekeminen helpoksi valinnaksi arjessa tarkoittaa muun muassa toimivaa julkista liikennettä sekä turvallisia, hoidettuja ja houkuttelevia kävely- ja pyörätieverkostoja. Viihtyisä ja hyvin suunniteltu elinympäristö tekee arkisen siirtymisen mielekkääksi nimenomaan liikkumalla.

Esimerkiksi pyöräteiden on laskettu olevan kustannustehokkaita ja nettohyötyjen tulevan nimenomaan terveysvaikutuksista. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä. On olemassa vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, että pyöräilyinfrastruktuuriin kohdistettujen investointien hyötykustannussuhde on vähintään viisinkertainen.

Harri Spets

Lappeenranta