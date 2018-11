Lukijalta: Poliiseja pitäisi minimissään olla 7 840

Olen äärimmäisen huolissani poliisin jaksamisesta ja kansalaisten turvallisuudesta. Poliisille annetaan aina vaan uusia tehtäviä, mutta ei kuitenkaan resursseja niiden hoitamiseen.

Tällä hetkellä valtakunnassa jää hoitamatta, resurssipulan takia, 100 000 tehtävää. Vasteajat ovat kaupunkikeskusten ulkopuolella pahimmillaan reilusti yli tunnin. Ennalta ehkäisevään työhön, eli siis siihen, joka tuottaa parhaan tuloksen pitkällä tähtäimellä, ei ole juurikaan resursseja.

Poliisin rahoitus on saatava kestävälle pohjalle siten, että pitkäjänteinen suunnittelu on mahdollista. Ei enää lisäbudjettien varassa elämistä. Tällä hetkellä lisäbudjettien avulla on turvattu 7 200 henkilötyövuotta, mutta nykyisillä kehysratkaisuilla tuosta tasosta pudotaan 600 henkilötyövuotta vuonna 2020. Tämä ei saa toteutua. Poliisin mukaan kestävä minimitaso olisi 7 840 henkilötyövuotta. Poliisin koulutus kestää kolme vuotta. Tämän mukaan 7 850 poliisin taso on realistista saavuttaa vasta 2025 .

Toivoisin nyt jokaisen kansalaisen ottavan yhteyttä omaan kansanedustajaansa ja painostavan heitä tekemään eduskunnassa työtä tämän asian eteenpäin viemiseksi.

Jarmo Ruti, Lappeenrannan kaupungin edustaja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnassa