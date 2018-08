Lukijalta: Pelko ja tietämättömyys tulevasta hoitotoimenpiteestä pahentavat kipua

Olen syvästi pahoillani, kun tiuskin potilaankuljettajalle. En tiedä, onko tämä edes oikea ammattinimike. Mutta nämä ihmiset, jotka kuljettavat potilaita sängyissä osastolta toimenpiteisiin, joutuvat varmasti vastaamaan moniin sellaisiin kysymyksiin, joihin osastolla ei ole ollut aikaa. Ainoa vastaus, jonka he voivat antaa, on se, mihin ovat kutakin potilasta viemässä. Sitä he eivät pysty kertomaan, mikä toimenpide on odotettavissa.