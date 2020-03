Lukijalta: Yhdessä tästäkin selvitään

Koronavirus on saattanut Suomen, Euroopan ja koko maailman vain muutamien viikkojen aikana sellaiseen tilaan, että käsityksemme arjesta on muuttunut lähes silmänräpäyksessä. Kaikkien yhteiseksi parhaaksi meiltä edellytetään nyt omista henkilökohtaisista vapauksistamme joustamista.

Käytännössä se on tarkoittanut radikaaleja muutoksia jokapäiväiseen elämäämme. Ne työntekijät, jotka suinkin vain pystyvät, ovat siirtyneet viimeistään tällä viikolla etätöihin ja kouluissakin oppilaat ja opiskelijat ovat siirtyneet etäopetukseen.

Kaikki eivät ole niin etuoikeutetussa asemassa, että he voisivat suunnitella etätöihin siirtymistä. Yhteiskuntamme ei toimi ilman hoitajia, putkimiehiä, kaupan kassoja, poliiseja, palomiehiä tai siivoojia, vaan heidän on edelleen kyettävä käymään töissä mahdollistamassa meidän muiden ihmisten arkea.

On myös karu totuus, että korona ei kohtele kaikkia tasapuolisesti. Moni suomalainen joutuu tälläkin hetkellä miettimään, miten tulla toimeen yllättävien lomautusten tai irtisanomisten seurauksena, tai joutuvatko he pistämään lapun oman yrityksensä luukulle. Ilman pienintäkään tietoa siitä, milloin tilanne normalisoituu.

Koronan lopullisia vaikutuksia emme vielä edes tiedä, mutta selvää on, että myöskään kunnat eivät tule pääsemään tästä helpolla. Kuntien tilanne on ollut kaiken kaikkiaan hyvin haastava jo ennen pandemian puhkeamista, mutta kunnilla on juuri nyt elintärkeä tehtävänsä siinä, että suomalainen yhteiskunta pysyy tolpillaan tämänkin kriisin yli.

Nyt on kaikin tavoin vältettävä sortumista panikointiin ja äkkipikaisiin ratkaisuihin. Sen sijaan nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen ja etsiä luovia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiimme. Vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään, mutta ennen niitä on tarkasteltava kaikki keinot.

Esimerkiksi lomautusten minimoimiseksi on meidän kysyttävä avoimin mielin itseltämme, voitaisiinko jotain tehdä toisin. Yksi vaihtoehto olisi siirtää lomautusuhan edessä olevat työntekijä uusiin tehtäviin, jos tarvetta käsipareille on toisaalla.

Kuntapuolen hätiköityjä ratkaisuja tulee välttää erityisesti siksi, että Marinin hallitus on sitoutunut tukemaan myös kuntia poikkeuksellisessa tilanteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntia ei jätetä yksin koronaviruksen edelleen heikentämän kuntatalouden kanssa.

Koronatartuntojen määrän pitäminen mahdollisimman matalalla on nyt kaikkien yhteiskunnan toimijoiden ensisijainen tehtävä samalla, kun huolehdimme sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaedellytyksistä kriisin keskellä. Joudumme pohtimaan kriisin taloudellisia vaikutuksia myös julkiselle sektorille, mutta tämän pohdinnan aika on myöhemmin.

Me selviämme tästä kyllä, kunhan muistamme pitää päämme kylmänä ja noudattaa viranomaisten suosituksia. Tärkein tehtävämme on nyt pitää huolta toisistamme ja pysyä rauhallisena. Pahemmastakin olemme selvinneet yhdessä.

Kansanedustaja SDP