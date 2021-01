Lukijalta: Eksoten kesätarjous ei säästäisi kuin Savitaipaleen kahden päivän osuuden vuotuisista sotemaksuista

Hyvinvointiasemia kiinni -otsikko Etelä-Saimaassa 21.1 kertoo karua kieltään enemmistön intresseistä maalaiskuntien hyvinvointiasemien neljän viikon kesäsuluista päätettäessä.

Koronaa tuskin on nujerrettu kesään 2021 mennessä, joten kaupunkilaisillakin on hyvä syy viettää lisääntyvästi aikaa maaseudun kesämökeillä ja runsastuvilla kakkosasunnoilla. Valtiovallaltakin on vahva suositus patistella työssäkäyviä runsain määrin etätöihin.

Valokuituverkko antaakin siihen erinomaiset edellytykset Länsi-Saimaan kunnissa, joiden väkiluku kasvaakin vähintään kaksinkertaiseksi kesälomakaudella.

Maaseudulta on nykyisin heikosti julkisia liikenneyhteyksiä, joten omilla kulkuneuvoilla tai taksilla olisi sulun aikana mentävä, koronaa väistellen, kaupungin hyvinvointiasemalle. Aikaa kuluu, bensaa palaa, etätyöt kärsii ja se kaikki ylimääräinen maksaa.

Lehtijutun mukaan Eksote säästää kuuden hyvinvointiaseman sulkemisella noin 100 000 euroa. Palkkaharmonisointihässäkän 30 miljoonan euron jälkilaskulla näitä hyvinvointiasemia voisi pyörittää kesäisin 300 vuotta.

Eksoten synnytyksen taisi hoitaa kehnot kätilöt. Soisin näkeväni toimivassa johdossa enemmin muuta talous-, tuotanto- ja teknistä osaamista kuin lääketieteellistä ja terveysosaamista.

Todellisuudessahan maakunta ei sulusta juuri säästä, sillä syrjäseudun asiakkaille tulee lisää matka- ym. kuluja ja ansionmenetyksiä. Koko Eksoten laskennallinen säästöhän vastaa vain Savitaipaleen kunnan runsaan kahden päivän osuutta vuotuisesta sotemaksuosuudesta.

Eksotella on varmasti muuta säästöpotentiaalia talouden parantamisessa ja osaavan henkilöstön tuottavuuden lisäämisessä. Terveydenhoito on sairaudenhoitoa halvempaa ainakin pidemmällä aikajänteellä, mihin nimi hyvinvointiasema mielestäni viittaa.

Kumpi on meille tärkeämpää raha vai hyvinvoivat lähimmäiset? Onko Eksotelle tärkeämpää hyvinvoiva kaupunki vai hyvinvoiva maakunta?

Rauno Nikkilä

Savitaipale