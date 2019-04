Lukijalta: Suhteellisuudentajua keskusteluun kristillisestä koulun vaikutuksista

Suhteellisuudentajua kaipaan keskusteluun kristillisen koulun vaikutuksista. Olen todella hämmästynyt, jos pieni kristillinen koulumme saa aikaan koulujen lakkauttamisia ja opettajien irtisanomisia, etenkin kun kaupungin perusopetuksen järjestäminen ja kouluverkko on tulevina vuosina muutenkin muutoksen alla.

Pitää muistaa, että opettajat on oltava myös kristillisessä koulussa. Opettajiksi lupautuneet ovat suurelta osin lappeenrantalaisia opettajia, joten verotuottojen puolesta puhutaan nollasummasta. Lisäksi, yksityisen koulun perusopetuksen oppilaista kunta saa vastikkeetta itselleen kuusi prosenttia kotikuntakorvauksesta.

Yksi perhe on muuttamassa Lappeenrannasta pois sen vuoksi, että täällä ei ole tarjota maksutonta kristillistä koulua.

Lappeenrannassa varhaiskasvatuksessa on siirrytty käyttämään yksityisiä palveluntuottajia. On vaikea ymmärtää, miksi yksityinen perusopetus on haitallista tai pakottaisi kaupungin irtisanomisiin, jos se varhaiskasvatuksessa on sujuvasti sisäänajettu, edullinen ja monipuolisuutta lisäävä ratkaisu? Kuinka monta kaupungin päiväkotia on lakkautettu ja työntekijää irtisanottu varhaiskasvatuksen yksityistämisen vuoksi?

Helsinki, Tampere, Oulu, Lahti, Vaasa, Jyväskylä, Kuopio, Järvenpää, Espoo, Pori, Liperi, Vihti, Kaarina ja Rovaniemi. Näissä kunnissa kristillinen koulu toimii hyvässä yhteistyössä koulutoimen kanssa ja nähdään edullisena positiivisena toimijana perusopetuksen kentässä. Jopa niin, että Espoossa kaupunki tekee kiinteistöyhteistyötä koulun kanssa. Miksi meillä olisi irtisanomistarve, jos sitä ei muualla nähdä?

Tasa-arvoon liittyvä peruskysymys on: Miksi valtion maksama perusopetuksen rahoitus ei kohdistu sinne, mihin se on tarkoitettu, eli kristillisen koulun oppilaille, vaan jää kaupungille? Onko vanhemmalla oikeus valita haluamansa opetus? Tässä kristillisen koulun lapset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa kaupungin muiden koulujen tai edellä mainittujen kaupunkien lapsiin nähden. Tiedossani on, että yksi perhe on muuttamassa Lappeenrannasta pois sen vuoksi, että täällä ei ole tarjota maksutonta kristillistä koulua.

Kun katson tuota kaupunkien listaa, ihmettelen kovin, miksi ei meillä Lappeenrannassa. Miksi meillä ajatellaan että vanhemman vapaus valita lapsensa kasvupolku päättyy päiväkodin jälkeen?

Tuomo Liimatainen, Lappeenranta