Lukijalta: Tuulivoima kuuluu Saimaalla purjeisiin ja pienvoimaloihin

Tuulivoimaa tarvitaan muiden uusiutuvien energialähteiden kanssa torjumaan ilmastonmuutosta. Yhtä ainoaa yleispätevää ratkaisua ei ole, vaan pitää valita eri olosuhteisiin sopivin ratkaisu. Sopivuus koostuu teknis-taloudellisesta tehokkuudesta, huoltovarmuudesta ja ympäristöhaittojen minimoinnista.

Näistä hankalimpia ovat erilaiset ympäristöhaitat. Ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasujen välttäminen on ykkösasia, mutta muut ympäristöhaitat, kuten maankäyttö ja vaikutukset voimalan lähialueelle ovat vaikeampia arvottaa.

Etelä-Saimaa kertoi tammikuussa Etelä-Karjalan uuden maakuntakaavoituksen yhteydessä tehtävästä tuulivoimaselvityksestä. Otsikon mukaan puolustusvoimien tutkavalvonnan estävän uusiutuvan energian lisäämisen maakunnassa. Tosiasiassa alueen sähköntuotanto on ollut lähes kokonaan uusiutuvaa energiaa jo kauan perustuen metsäteollisuuden sivutuotteisiin ja Vuoksen vesivoimaan. Lisäksi energiayhtiöt ovat sijoittaneet merialueiden tuulivoimaan.

Saimaan luonto on tyypillisesti pienipiirteistä ja matalaa, ja vesi on läsnä kaikkialla. Pysyvää asutusta on paikoin vähän, mutta välimatkat ovat silti lyhyitä. Kesämökkejä on paljon. Alue ei siis ole ”harvaan asuttua Itä-Suomea”.

Otan esimerkiksi Hauklapin, jonne on kaavailtu tuulivoimalaa. Pysyvää asutusta on vähän mutta mökkejä paljon. Voimala olisi lähellä kuuluisaa Kummakiveä ja Härkävuoren luonnonsuojelualuetta. Alle kymmenen kilometrin säteellä on kalliomaalauksia ja Hiekkaniemen arkeologinen alue sekä Sopalan linnavuori. Lähellä ovat myös Suvorovin kanavat Kukonharjussa ja Käyhkäällä. Vesissä puljaa norppia ja vesilintuja.

Jos Hauklapin mäelle sijoitetaan iso, napakorkeudeltaan 150-metrinen tuulivoimala, se vaikuttaa kaikkeen kymmenien kilometrien säteellä. Eli nyt punnitaan, mikä on luonnon, kulttuurihistorian ja niiden kokemisen arvo suhteessa muutaman megawatin sähkötehoon. Tilanne on melko sama koko Saimaan alueella, jota on haettu Unescon maailmanperintökohteeksikin.

Isoja tuulivoimaloita voisi harkita taajamien ja moottoriteiden liepeille mutta ei Saimaan herkille ydinalueille, koska Saimaa on ainutlaatuinen, eikä sitä saa uhrata. Sen sijaan siellä voisi edistää pienten tuulimyllyjen käyttöä ja testausta. Monimuotoiset vedet tarjoaisivat myös testipaikkoja vaikkapa uudenlaisille pienille aaltovoimaloille.

Toivon siis suurta viisautta tuulivoimaselvittäjille ja kaavoittajille. Kehotan tutustumaan tarkoin olosuhteisiin sekä paikan päällä ja vesiltä käsin – aistimaan Saimaata. Minä osallistun hengessä, käytänhän sähköä.

Ja lopuksi tuohon tutkaongelmaan: suomalaisten ei pidä olla naiiveja ulkosuhteissaan.

Petri Rousku

DI, energiatekniikka

Lemi