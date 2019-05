Lukijalta: Professoriliitto voi liittyä mukaan avaamaan talouden umpisolmuja

Professori Matti Kurkela pohti lukijakirjoituksessaan (E-S 25.5.) Suomen talouden haasteita ja esitti näkemyksiään korjaustoimenpiteistä. Kurkelan kirjoituksessa ei ollut sinällään mitään sellaista uutta, mitä ei olisi kuultu jo moneen kertaan aiemminkin. Jutun konna oli tunnistettavissa yhtä helposti kuin Karhukopla Ankkalinnassa. Ammattiyhdistysliike on vienyt Suomen suohon. Jarruttaa yleissitovuuden purkamista sekä paikallista sopimista ja lakkoilee.

On hyvä, että professoritasolla tehdään ulostuloja työmarkkina-asioissa. Näin on tapahtunut varsinkin sen jälkeen, kun professori Bengt Holmström sai Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon. Ohjeena Holmströmilläkin on ollut ammattiyhdistysliikkeen nujertaminen ja sen kautta pienipalkkaisen ihmisen tekeminen entistä pienipalkkaisemmaksi. Kilpailukykyisemmäksi.

Suomessa toimii ammattiliittona ammattiliittojen joukossa myös Professoriliitto. Liiton nettisivuilta löytyy 1.4.2019 voimaan astuneet vaativuusryhmien mukaiset palkkataulukot. Kahdelle henkilöstöryhmälle on luotu kahdeksan suorituskategorian alle 26 tehtävänvaativuustasoa. Yhteensä palkkalajeja on 104. Niiden lisäksi on vielä 68 erillistä vaativuuslisää. Yhteensä 172 palkanmaksun mittayksikköä ja kaiken yllä huoneentauluna seuraava ohje; ”Professorien palkka yliopistoissa perustuu työehtosopimukseen. Henkilökohtaisella sopimuksella voidaan ylittää työehtosopimuksen mukainen palkka.”

Ammattiliitot ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana tekemässä kolmikantaisia matalan, tai olemattoman palkankorotuksen raami-, tyka- ja kiky-sopimuksia. Jos niiden pitää lähteä jälleen kerran ratkomaan Suomen kohtaloa, tai kuten Kurkela kirjoittaa, avaamaan umpisolmua, toivon Professoriliiton olevan rohkeasti eturivissä. Teillä on oman ammatillisen osaamisenne lisäksi runsaasti hyvää osaamista myös työmarkkinasopimusten saralla.

Juha Kapiainen, Lemi