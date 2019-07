Lukijalta: Raskaussyrjintä vieläkin liian yleistä kunnissa

Raskaussyrjintä on yksiselitteisesti laissa kielletty ja se on valitettavan tavallista erityisesti kunnissa. On todella yleistä, että määräaikaisia työsuhteita ei jatketa raskauden johdosta. Vuosittain Tehyyn tulee lukuisia yhteydenottoja raskaussyrjinnästä ja useita tapauksia viedään oikeuteen.

Erityisen huolestuttavaa on, että syrjintätapauksia on paljon nimenomaan kunnissa. Tyypillistä on, että työntekijöitä roikotetaan vuosikausia määräaikaisissa työsuhteissa ja kun työntekijä ilmoittaa raskaudesta, ei työsuhdetta jatketa. Osa työntekijöistä ei myöskään tiedä, ettei raskaus tai perhevapaiden käyttö saa vaikuttaa työsuhteeseen.

Raskaussyrjintään liittyvät oikeudenkäynnit ovat kalliita ja julkinen työnantaja maksaa korvaukset verorahoista, mikä ei ole yhteiskunnan edun mukaista.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa eli tasa-arvolaissa säädetään sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta. Työelämässä on kiellettyä asettaa työntekijä tai työnhakija huonompaan asemaan kuin toista sukupuolta oleva henkilö, ellei erilaiseen kohteluun ole hyväksyttävää syytä. Raskauden perusteella tapahtuva syrjintä katsotaan sukupuoleen perustuvaksi.

Ongelma kohdistuu erityisesti työuransa alkupäässä, määräaikaisessa työsuhteessa oleviin nuoriin naisiin. Julkisen sektorin työnantajien, jos keiden, pitäisi toimia esimerkkinä tässä eikä sallia yhtään raskauteen tai perhevapaisiin liittyvää syrjintätapausta. Tämä myös sen vuoksi, että jatkossakin meillä olisi kunnissa koulutettua sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä.

Millariikka Rytkönen,

Tehyn puheenjohtaja