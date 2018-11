Lukijalta: Ely-keskus vastaa: Taipalsaarentien nopeusrajoituksen muutos tehtiin harkiten

Tarmo Häkkinen esitti entisten nopeusrajoitusten palauttamista Taipalsaarentielle (ES 9.11.). Tien nopeusrajoitusmuutosta ei tehty hätiköiden, vaan asiaa käsiteltiin poikkeuksellisen laajalti Lappeenrannan ja Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmien yhteydessä sekä lisäksi alan asiantuntijoiden ja poliisin kanssa. Aiemmin 80 km/h olleilla rajoitusalueilla oli useita vilkkaita liittymiä, kuten Kivisalmenkadun ja Kuivaketveleen kohdat, mitkä aiheuttivat ongelmia ja useita palautteita sekä nopeusrajoituksen alentamispyyntöjä. Olemassa olleita 80 km/h:n nopeusrajoitusosuuksia ei ollut enää mielekästä palastella lyhyempiin rajoitusosuuksiin. Ongelmiin oli pakko löytää kompromissi, minkä vuoksi tiellä päädyttiin yhtenevään 70 km/h nopeusrajoitukseen.

Tiheästi vaihtuvat rajoitukset aiheuttavat useita ongelmia: Osa tietää, mikä rajoitus on – osa ei, ja ajaa reilua alinopeutta. Tämä johtaa ohituksiin, myös riskialttiisiin sellaisiin, ja sahaavaan ajonopeuteen. Lisäksi lyhyitä alhaisempia nopeusrajoitusosuuksia noudatetaan huonosti, sillä monikaan ei viitsi hiljentää ajonopeutta lyhyeksi aikaa rajoituksen määräämälle tasolle. Yhtenevää pitkäjaksoista rajoitusta on helpompi noudattaa esimerkiksi vakionopeussäätimellä ajettaessa, kun ei toistuvasti tarvitse olla hiljentämässä tai kiihdyttämässä. Tämä tekee ajamisesta sekä turvallisempaa että stressaamattomampaa.

Lyhyitä alhaisempia nopeusrajoitusosuuksia noudatetaan huonosti.

Kivisalmen kohdalla aiemmin olleesta 60 km/h:n nopeusrajoituksesta tuli toistuvasti palautetta ja autoilijoiden oli hankala noudattaa sitä. En usko, että todellisissa ajonopeuksissa on tapahtunut suurtakaan muutosta aiempaan, vaikka rajoitusta on tuossa kohdin nostettu. Kyseinen rajoitusmuutos toi mukanaan kaksi muuta liikenneturvallisuustoimenpidettä: Nuottaruohonkadun liittymään asennettiin stop-merkki ja mopoilijat saavat jatkossa ajaa kevyen liikenteen väylää pitkin aina Voisalmen liittymään asti. Näillä muutoksilla pyrittiin minimoimaan nopeusrajoituksen noston riskit. Poliisilta saadun tiedon mukaan 31.10.2018 maantiellä 408 Kivisalmen kohdilla tapahtunut onnettomuus oli kahden auton yhteentörmäys suoralla tieosuudella. Kyseessä on epäily erittäin suuresta ylinopeudesta, joten nopeusrajoitusmuutoksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta asiaan.

Sonja Lehtonen, liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus