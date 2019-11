Lukijalta: Liikuntaryhmät ympättiin samalle päivälle—Kävijät hävisivät melkein puoleen

Olimme innoissamme, kun pari vuotta sitten saimme Lauritsala-talolle lavis-ryhmän. Meitä innokkaita harrastajia oli sali täynnä.

Ilo oli lyhytaikainen. Tänä vuonna päivä muutettiin torstailta keskiviikoksi. Ja kaikki muut liikuntaryhmät ympättiin samalle päivälle. Kävijät hävisivät melkein puoleen. Oliko päivän siirto syy vai mikä?

Miksi kaikki ryhmät ovat peräkanaa: lavis, tuolijumppa ja kevyt jumppa? Syyksi ei riitä, että on tila kysymys tai ohjaajia ei ole tai että keskikaupungilla on ryhmiä. Viime vuonnakin meillä oli ryhmiä keskiviikkona ja torstaina. Onko tässä taas kysymys säätämisestä?

Lauritsala-talo on lähellä, johon on helppo tulla. Lähipalvelut ovat kysyttyjä. Ei tarvitse ajella autolla pitkiä matkoja ja saastuttaa ilmaa (Green City! Sammonlahdessa näkyy olevan ryhmiä kolmena eri päivänä. Eiköhän Lauritsalassa ole yhtä paljon asukkaita kuin Sammonlahdessa.

Sehän tässä on huolena, että ryhmät lopetetaan, jos ei ole riittävästi jumppaajia. Innostukaa laviksesta! Se on niin hauskaa liikuntaa hyvän musiikin tahdissa ja vielä oppii eri tansseja. Ohjaaja on hyvä ja liikunta on tehokasta sekä nautittavaa.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta