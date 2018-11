Lukijalta: Palautetaan entiset nopeusrajoitukset Taipalsaarentielle

Sanon asian lyhyesti: palauttakaa Taipalsaarentien liikennenopeudet entiselleen nopeasti ennen kuin pellit alkavat rytistä Kivisalmessa Kivistönkadun risteyksessä vakavin seurauksin.

Tiedän asian historiaa, sillä olin kaupunginosayhdistyksen puheenjohtajana 30 vuoden ajan. Silloin neuvoteltiin tiepiirin ja kaupungin kanssa nopeusrajoituksista Voisalmensaaren alueella. Yhteisesti sovimme, että tienopeus on 80 km/t. Tultaessa Taipalsaarelta nopeus pudotetaan Kivisalmen sillan jälkeen 60 kilometriin tunnissa, koska asuntoalueet rakentuvat tien varteen. Kivistönkadun risteyksen jälkeen nopeus voi alla taas 80 km/t. Kyseiset nopeudet ovat olleet sopivat tähän asti.

Nyt on tehty hölmö päätös määräämällä kyseisen tien nopeudeksi 70 km/t. Seuraukset ovat näkyvissä. Yksi kolari on jo sattunut entisen 60:n alueella. Oma lukunsa on se, kun tulee Kivistönkadulta tai vastaavasti Voisalmentieltä Taipalsaarentien risteykseen soivat pillit takana, kun ei ehdi riittävän nopeasti liikennevirtaan mukaan. Ikäihmisten määrä kasvaa myös liikenteessä ja se saattaa näkyä tien päälläkin.

Lopettakaa pelleileminen liikennenopeuksilla. Talvi tulee ja tuo tullessaan ongelmia liikenteeseen. Palauttakaa entiset hyvin toimineet nopeudet mahdollisimman pian.

Tarmo Häkkinen, Lappeenranta