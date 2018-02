Lukijalta: Joskus kampanjoissa meinaa tolkku unohtua

Kansan keskuudesta lähtee silloin tällöin liikkeelle kampanjoita milloin minkäkin asian ympärillä – joskus puolesta, toisinaan vastaan. Viime ajoilta on nähty peräti maailman mittakaavassa levinneitä viritelmiä, ja tulostakin on tullut.



Hyvänkin asian puolesta innostuneet saattavat jossain vaiheessa vetää hieman ”överiksi”. Homman huumassa voi käydä niin, että menee lapsi pesuveden mukana ja loppujen lopuksi lentää pesuvatikin mäkeen niin, että heilahtaa.



Me too -kampanjan ohessa tuli tapetille myös Akseli Gallén-Kallelan triptyykki, jonka keskiosassa ”vaka vanha Väinämöinen” tavoittelee nuorta Aino-neitoa. Kähinää tuli. Jotkut näkivät naisten ahdistelijan, toiset yhä suuren taideteoksen.



Lappeenrannan linnoituksessa oli kesällä näytillä Eero Järnefeldtin teos Raatajat rahanalaiset, toiselta nimeltään Kaski. Maalauksen keskeinen hahmo, nuori nokinaamainen tyttö, herätti tunteita. Joku näki raakaa lapsityövoiman käyttöä, toinen taas vavahduttavan mestarimaalauksen.



Asiat ja tavat muuttuvat. Taitaa kuitenkin olla parasta, ettemme ryhdy menneitten suurten mestariemme taideteoksia aika ajoin uudelleen maalaamaan.



Seppo Häkkinen, Taipalsaari