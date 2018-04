Lukijalta: Oliko YYA- sopimukselle ja ”suomettumiselle” joku vaihtoehto?

Lassi Laukkanen ( ES 9.1.) arvostelee tiukasti sodanjälkeisten presidenttiemme toimintaa maamme turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa.



Arvostelijat puhuvat yleensä halveksien ”suomettumisesta” lähes maanpetokseen verrattavana toimintana. He tuntuvat aina unohtavan, että Suomi ja sen liittolainen Saksa hävisivät sodan. Kuitenkin länsimaissa sodan jälkeen ihmeteltiin, miten Suomi selvisi niin vähällä ja poikkeuksellisen löysällä avunantosopimuksella (YYA) Neuvostoliiton kanssa verrattuna muihin Itä- Euroopan maihin, jotka pakotettiin Varsovan paktin sotilasliittoon.



Se tosiasia, että Neuvostoliitto voitti sodan ja valtasi etupiiriinsä puoli Eurooppaa, mutta Suomi säästyi häviäjänä perikadolta, johtuu tietenkin ensi sijassa saavuttamistamme torjuntavoitoista, joilla vältimme ehdottoman antautumisen vaatimuksen. Välittömästi rauhansopimuksen jälkeen jo presidentti Mannerheimin ensimmäisenä venäläisille esittämä löysä avunantosopimus takasi myöhemmin maamme koskemattomuuden aina Neuvostoliiton romahtamiseen saakka.



Vaikka Neuvostoliitto on romahtanut, sotilaallinen suurvalta Venäjä ei siitä minnekään ole hävinnyt. Moskovan sotilasesikunnassa kenraalit istuvat edelleen karttojensa ääressä, eikä heille ole samantekevää, millaiseen sotilasliittoon sen 1 300 kilometriä pitkän rajan länsipuolella oleva maa mahdollisesti liittyy.



Presidentti Sauli Niinistön varovaisuus turvallisuuspolitiikassa on ollut viisautta ja olkoon sitten myös ”suomettumista” sen positiivisessa merkityksessä.



Tapio Tuomisto, Lappeenranta