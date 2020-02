Sanomalehtiviikko: Voimme pysäyttää ilmastonmuutoksen, kirjoittaa Mansikkalan koulukeskuksen kahdeksasluokkalainen Markus Savolainen

Ajan pyörällä koulusta kotiin. On joulukuu. Ulkona sataa vettä ja siellä on märkää, koska lumi on satanut vedeksi ja loskaksi. Tulen kotiin litimärkänä. Juuri tällaisia päiviä on ollut aivan liikaa viime vuosien aikana. Ilmasto muuttuu koko ajan lämpimämmäksi ja talvi tulee joka vuosi myöhemmin.

Voimme tehdä jotakin, koska pienilläkin asioilla on merkitystä. Ota normaalia kylmempi ja lyhyempi suihku, lajittele roskat ja jätteet, vähennä lihansyöntiä. Jo näillä asioilla autat taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Toki ymmärrän, jos joskus haluaa rentoutua pitkässä ja kuumassa suihkussa ja sen jälkeen syödä mehevän ja ison pihvin. Tällaisia iltoja voisi viettää ehkä pari kuukaudessa.

Jos kaikki suomalaiset tekisivät ja vähentäisivät näitä asioita, hidastaisimme ilmastonmuutosta huomattavasti. Toivottavasti jokainen miettisi, mistä voisi luopua ja mitä vähentää, jotta saisimme ilmastonmuutosta aisoihin.

Ratkaisu on lähteä liikkeellä pienillä asioilla. Laita roskat niille kuuluvaan roskikseen, kierrätä, vähennä autolla ajamista. Kun monet muuttavat käyttäytymistään, se auttaa.

Markus Savolainen

Mansikkalan koulukeskus 8 F

Päivitetty kello 9.00: Päivitetty otsikkoa.