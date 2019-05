Lukijalta: Martti Laine vastaa Jari Karhulle: Keskusta on vastuussa nykyisestä petotilanteesta

Jari Karhu vaatii (ES 14.5.) järkeä petopolitiikkaan. Karhun kirjoitus on hurskastelua. Viimeiset neljä vuotta Suomen petopolitiikasta on vastannut Kepun ministerit Kimmo Tiilikainen ja Jari Leppä. Heidän aikanaan on petojen määrä lisääntynyt kaikkien lajien osalta.

Susien määrä on lisääntynyt katastrofin partaalle jo Länsi-Suomessa eikä täällä kaakossakaan susi ole harvinaisuus. Mielestäni Suomessa ei tarvita yhtään sutta, koska Venäjällä on laskelmien mukaan suomalaisen suden kanssa samaan heimoon kuuluvia susia 42 000. Näin ollen niiden tulevaisuus ole millään tavalla uhattu, vaikka siellä eläin ei ole edes rauhoitettu. Siellä niillä riittää asumatonta korpea, meillä ne sen sijaan pyörivät nälissään pihapiireissä kotieläimiä tappamassa ja levittämässä ihmisiin pelkoa.

Tosiasiassa susi on myös uhka ihmiselle. Suden rauhoitus tuleekin purkaa. Nuo miljoonat eurot susien suojeluun, siirtelyyn ja syöttelyyn olisivat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisivat tuiki tarpeellisia esim. vanhusten huollossa.

Tehtyjen havaintojen mukaan karhujen ja ilvesten määrä on kasvanut rajusti ja niidenkin määrää tulee vähentää.

Karhun julistus järkevästä petopolitiikasta ei ole uskottava, koska Kepulla on ollut ratkaisun avaimet EU:in päin saada muutoksia noihin suojeluluokituksiin. Lepänkin viimeiset toimet asiassa tuntuvat olevan vain piipahtelut Brysselissä susilounailla. Yksittäisen parlamentin jäsenen vaikutusvalta asiassa on olematon. Karhun kirjoitus ei ole uskottava, kun huomioi hänen edustamansa puolueen toimet asiassa. Julistus on populismia ja äänten kalastelua.

Martti Laine, Lieviskä, Puumala