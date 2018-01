Lukijalta: Honka-liitto oli vaihtoehto suomettumiselle

Suomettamiselle oli olemassa vaihtoehto jo vuonna 1961 noudattamalla Suomen rajoitetun YYA-sopimuksen mukaista linjaa. Kekkosen valta-asema oli heiveröinen. Suurin puolue SDP ja kokoomus pitivät Kekkosta ”Moskovan miehenä”.



Kun SDP:n ja kokoomuksen yhteiseksi presidenttiehdokkaaksi valittiin neuvostojohdosta riippumaton oikeuskansleri Olavi Honka vuonna 1961, neuvostojohto Kekkosen ja KGB:n kanssa juonivat ns. noottikriisin. Honka syrjäytettiin ja Kekkonen pääsi Neuvostoliiton avulla uudelleen valtaan vuonna 1962. Tämä tapahtui ”Berliinin kriisin” ja YYA-sopimuskonsultaatioiden avulla. Kekkonen jatkoi neuvostojohdon kanssa rajoitetun YYA-sopimuksemme vesitystä kohti liittosopimusta 1970-luvun lopulle asti. Puolustusvoimien johto katkaisi lopulta tämän vaarallisen kehityksen.



Etelä-Saimaa julkaisi 13.3.1990 talvisodan 50. vuosipäivänä etusivullaan artikkelin: Uudet talvisotatulkinnat eivät murenna Paasikiven linjan perustaa. Artikkeli käsitteli Kalevi Sorsan (sd) puhetta Kotkassa: ”…niin suomalaiset kuin neuvostoliittolaisetkin historiantutkijat ovat edelleen sitä mieltä, että Neuvostoliitolla oli vaatimustensa taustana myös lailliset turvallisuusedut.”



Neuvostoimperiumin hajotessa Koiviston Suomi tuki Neuvostoliiton propagandan mukaista historiantulkintaa ja vahvisti talvisodan 50. vuosijuhlanpäivänä sodan olleen oikeutettu Neuvostoliiton kannalta. Latvia oli julistautunut pari päivää aiemmin 11.3.1990 itsenäiseksi. Viro ja muut Baltian maat neuvostoarmeijan miehittäminä maina näkivät tilanteen Koivistoa vähemmän riskialttiina, otollisena itsenäistymiselleen – itsenäistyminen toteutuikin Koiviston ”riskittömästä” politiikasta huolimatta – Baltiassa, mutta ei Suomessa. Presidentti Koivisto tuki 1993 Kalevi Sorsaa seuraajakseen Suomen viemiseksi 2000-luvulle. Olimme Sorsan ja Koiviston mielestä itse syyllisiä sotaan, jolla Neuvostoliitto pyrki laajenemaan länteen. Tulkinnalle ei löydy perusteita.



EU-politiikkaa ollaan uudistamassa Saksan johdolla, joten emme voi vaikuttaa siihen. Neuvostoliitto ja Venäjä ovat koko historiansa aikana osoittaneet, että se välttää viimeiseen asti konfliktia Nato-maiden kanssa. Huolimatta uhostaan Natoa kohtaan Venäjä on toteuttanut sotilasoperaationsa yksinomaan lähipiirissään olevia liittoutumattomia maita vastaan. Liittoutumaton, Kremlille alistunut Suomi on Venäjälle todennäköisempi hyökkäyskohde kuin maa, joka on Naton puolustusliitossa. Vastuu puolustuspolitiikasta on ollut ja on yhä valtiojohdollamme. Asia, johon voimme itse vaikuttaa, on Suomen Nato-jäsenyys.



Lassi Laukkanen, Lappeenranta