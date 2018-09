Lukijalta: Etelä-Karjala voi välttää Nokian kohtalon

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kirjoittaa pian julkaistavassa kirjassaan valitettavan tuttuja ja yleistettäviä asioita johtamisesta. Yrityksen kohtalo on nyt ymmärrettävämpi (HS 23.9.). Pelolla johtaminen aiheutti Siilasmaan mielestä sen, että Jorma Ollilan valtakaudella huonoista uutisista vaiettiin ja tietoa ongelmista pimitettiin.

Kyseenalaistaminen oli kiellettyä, tietoa ongelmien perimmäisistä syistä pantattiin ja vaikeiden kysymysten esittäjä leimattiin riidanhaastajaksi. Siilasmaan mielestä hallitus ei tiennyt riittävästi yhtiön vaikeuksista. Ongelmiin ei tartuttu ajoissa. Nokiassa johdettiin numeroita eikä ihmisiä.

Pudotus tulee, kun kupla puhkeaa viimeistään vuoden päästä

Onko kirja Nokiasta vai Eksotesta? Menestystarinoissa on paljon yhtäläisyyksiä. Kohtalojen samankaltaisuus tulee estää ja johtaminen uudistaa.

Julkinen organisaatio ei pysty piilottelemaan epäkohtia omalla rahallaan kuten pörssiyhtiö. Kaunisteltujen lukujen ja vaiettujen epäkohtien seurauksena kerääntynyt jätevarasto kaatuu veronmaksajien syliin. Valumat ovat jo alkaneet, ja Eksoten lähes katastrofaaliset luvut pahenevat entisestään.

Pudotus tulee, kun kupla puhkeaa viimeistään vuoden päästä. Mistä kunnat ottavat vaadittavan lisärahan? Veronkorotuksiin on syytä varautua, samoin jäljellä olevan omaisuuden myyntiin. Peruspalveluista tingitään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kutistuu johtaen entistä suurempaan sote-palvelujen käyttöön. Pudokkaiden ja syrjäytyneiden määrät lisääntyvät. Verokertymät alenevat. Noidankehä on valmis. Selviytymissuunnitelmien teolla on kiire.

Mutta se tärkein ja pahin. Toimivat palvelut ovat merkittävä osa alueellista elinvoimaa. Kielteinen imago vähentää tänne muuttavien, investointien ja työpaikkojen määriä. Poismuuton myötä palveluja tarvitsevien suhteellinen määrä lisääntyy. Saavutettu julkisuus toimii tällä kertaa epäkohtien kaikupohjana.

Olisinpa ennustuksissani väärässä. Mitä pahemmin, sen parempi. Joka tapauksessa Siilasmaan kirja kannattaa lukea, jotta ei tarvitse sanoa, ettemme tienneet.

Timo Salmisaari, Eksoten hallituksen varajäsen, Ruokolahti