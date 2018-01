Lukijat: Vaatteet tekevät meistä varauksellisia

Naisista ja miehistä puhetta riittää. Monen kakun kaunistaa koristelu ja näin on ihmisenkin kohdalla.



Tavallinen suomalainen mies tyytyy yleensä pukeutumaan melko harmaasti ja kätkee luonnonluoman vartalon verhouksen alle. Tällaisista "veikoista" harva nainen on kiinnostunut, puhumattakaan että katse kääntyisi. Vastakohtana on myös, varsinkin kaupunkikeskuksissa, nämä "kenit". Viimeisen päälle huolitellut kostyymit yllä, liipatut hiukset ja houkutteleva olemus, joka naisen mieleen. Valinta on vapaa.



Yhtälailla naiset erottuvat.Osa suojautuu hyvin löysään vaatetukseen, kun toinen, iästä huolimatta, panostaa tyylikkääseen kuosiin, huoliteltuihin yksityiskohtiin aina erivärisiä kynsiä myöten. Kiinnostusta varmasti miesten puolelta löytyy. Ja valinta on vapaa.



Miksi pitää näkyä? Kun luonto on luonut perushoukuttimet tarkoituksella naisille ja miehille eikä ihminen pysty peittelemään kiinnostustaan, oli se sitten mies tai nainen. Yksi tapa tehdä "näkyvyyttä" on korostaa olemustaan vaatetuksella. Joskus se menee yli, joskus ali.



Mutta missä sitten tulee hyvälle mielelle niin uimahalleissa. Siellä on mukava nähdä, miten kaikkien olemus rentoutuu. Kaikilla paistaa aitous, tässä olen. On pyylevää, pullukkaa, laihaa, lihaksia, yhtä kaikki, jokainen oman vartalonsa kantaa ja kunniakkaasti. Altaassa leveä hymy antaa ymmärtää rentoutuvasta olemuksesta. Iällä ei ole väliä, vedessä on mukava pulikoida.



Saunanlauteilla ei koskaan esitellä titteleillä, suurin osa kovin vähän tuntee toisiaan, mutta on helppo puhua asiasta kuin asiasta ja miksi, ollaan alasti.



Mutta kun pukeudutaan, monesti kupla kasvaa meidän ympärille. Olemus muuttuu, meistä tulee varauksellisia.



Suurin osa ihmisiin kohdistuvista houkutuksista lieneekin vain vaatteiden syy, ei kantajan.



Matti Sihvonen, Lappeenranta