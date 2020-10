Lukijalta: Maalaisjärjellä maaseutu pidetään toimintakuntoisena

Ennen puhuttiin maalaisjärjestä. Uskon maalaisjärkeä löytyvän vieläkin, sitä pitäisi vain jostain saada maamme hallitukseen ja sen päätöksiin.

Kun katselee noin vuoden verran taaksepäin otsikoita, puheita ja ennustuksia voi todeta, että tuolloin joka puolelta manattiin maaseudun kuolemista. Ennustettiin väkipakoa ja viimeisen sammuttavan valot.

Maaseudun ykköselinkeinon eli maanviljelyn osalta ei vielä muutoksia ole näköpiirissä, mutta näiden poikkeusolojenkin vaikuttamana on muuttoliikettä tapahtunut maaseudun suuntaan. Miksipä ei olisi? Lööppimedia suorastaan pursuaa tarinoita siitä, kuinka etelän kaupungeista on muutettu luonnon ja rauhan perässä maaseudulle ja pohjoiseen Suomeen. Tilastojen mukaan muutama pohjoisen kunta on muuttunutkin pitkän vuosia kestäneen muuttotappiokierteen jälkeen muuttovoittoiseksi kunnaksi. Maaseudun Tulevaisuuden tekemässä kyselyssä jopa 60% vastanneista haluaisi muuttaa pois asutuskeskuksista ja 30 %:lle ihannekoti sijaitsisi maaseudulla.

Nykyään tekniikka mahdollistaa monilla aloilla etätyöt, tätä tulisi jatkossakin hyödyntää ja mahdollistaa työskentely myös maaseudun rauhasta. Etätöillä voitaisiin saavuttaa myös säästöjä ja vähentää päästöjä.

Maaseudun vireänä pitäminen ja siellä asumisen mahdollistaminen vaatii kuitenkin toimia myös hallitukselta, joita ei vielä ole nähty. Maamme hallituksen on viimeinkin ymmärrettävä esimerkiksi autoilun ja maanviljelyn välttämättömyys. Suurin osa ei huvikseen kurvaile. Maanviljelyn luulisi osoittaneen välttämättömyytensä jo moneen kertaan. Huoltovarmuuden suhteen ei kannata tuudittautua muiden apuun.

Kai Karhukorpi

kaupunginvaltuutettu (ps.), Lappeenranta