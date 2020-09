Lukijalta: Liikunnan ja urheilun rahoitus turvattava

Liikunnan ja urheilun rahoitus on nyt ennennäkemättömässä vaarassa. Valtiovarainministeriön julkaiseman budjettiesityksen mukaan rahoitus laskisi peräti 40 miljoonaa euroa eli noin neljänneksen koko valtion liikuntabudjetista.

Tämä tarkoittaisi suuria vaikeuksia kaikkien liikunnan osa-alueiden rahoituksessa kuntien liikuntatoimesta liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntajärjestöjen avustamiseen.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa on vuosien 2018–2020 aikana Veikkauksen tuotoilla voitu rahoittaa liikuntapaikkarakentamista 2 378 000 eurolla.

Veikkausvoittovaroista jaettiin myös seuratoiminnan kehittämistukea 19 eteläkarjalaiselle urheiluseuralle yhteensä 185 000 euroa vuosina 2019–2020.

Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys ei ole mitenkään sidoksissa rahapelaamiseen.

UKK-instituutin johtaman selvityksen mukaan liian vähäinen liikunta aiheuttaa vuosittain yhteiskunnalle vähintään 3 miljardin kustannukset.

Liikkuminen on tutkitusti laaja-alaisesti yhteydessä väestön hyvinvointiin ja kaikkien suurten kansansairauksien ehkäisyyn.

Liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaan osallistuu yli miljoona suomalaista.

Huippu-urheilu puolestaan on yksi avaintekijä suomalaisten yhteenkuuluvuudessa ja elämyksissä.

Noin neljä viidestä suomalaisesta pitää kansainvälistä urheilumenestystä tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana. Rahoitus on turvattava, jotta liikunta ja urheilu voivat tuottaa jatkossakin hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä.

Nykytilanteessa on rahapelivoittovaroista kanavoitua rahoitusta täydennettävä yleisillä budjettivaroilla.

Hallitusohjelmassa on myös sitoumus kompensoida arpajaislain muutoksesta aiheutuva veikkausvoittovarojen lasku. Tämä on tärkeä lupaus, jonka hallitus on antanut liikunnan rahoitukselle hallitusohjelmassaan.

Mahdollinen tuen leikkaus toimisi hallitusohjelman ja liikuntapoliittisen selonteon tavoitteiden vastaisesti – tarkoituksenahan on nimenomaan lisätä liikettä ja kansalaisten aktiivisuutta eikä heikentää liikuntatoimijoiden työtä.

Liikunta- ja urheiluyhteisönkin on toki kehitettävä toimintaansa ja toimittava resurssiviisaasti.

Tavoitteena on oltava tilanne, jossa meillä on näkymä vahvistuvasta ja elinvoimaisesta liikuntakulttuurista. Se tuottaa menestystä, hyvinvointia ja iloa kaikille.

Liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaaminen on Suomen kansan yhteinen asia.

Hannu Myllärinen

puheenjohtaja

Sakari Pusenius

aluejohtaja

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry