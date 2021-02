Lukijalta: Pikamuodin turha kuluttaminen ei kannata

Mieti, jos olisit joutunut alakouluikäisenä töihin, josta et saa melkein yhtään rahaa, työpäivät olisivat yli 10-tuntisia etkä saisi edes WC-taukoja? Näin olisi voinut käydä, jos olisit syntynyt johonkin köyhään kehitysmaahan ja olisit joutunut pikamuotialalle töihin. Eikö tunnukin hurjalta?

Pikamuotia ovat vaatteet, jotka on valmistettu halvalla ja nopeasti. Niitä myyvät suuret ketjut, kuten H&M, Zara ja New Yorker. Pikamuotivaatteiden ompelijat joutuvat työskentelemään huonoissa, turvattomissa ympäristöissä, ja vain 2% työntekijöistä saa riittävää palkkaa elämiseen. Työpäivät voivat olla jopa 14-tuntisia. Lapsetkin joutuvat tekemään näissä olosuhteissa töitä, mikä on mielestäni väärin. Jos pikamuotia on pakko valmistaa, eikö voisi edes parantaa työntekijöiden olosuhteita?

Ennen vaatteet tehtiin kestäviksi, mutta nykyään huonolaatuinen pikamuoti pärjää paremmin kuin hyvälaatuiset ja kestävät vaatteet. Vaikka monilla olisi rahaa kestävämpiin vaatteisiin, he silti suosivat pikamuotia. En ymmärrä, miksi asia on näin.

Yli 70% valmistetusta pikamuodista loppujen lopuksi joutuu kaatopaikalle tai poltettavaksi, joka tuntuu hyvin turhalta. Suomalainen ihminen laittaa keskimäärin 13 kg vaatteita roskiin ja esimerkiksi Yhdysvalloissa määrä on kolme kertaa suurempi. Suuren osan roskiin menevistä vaatteista olisi voinut kierrättää. Miksi pitää laittaa hyväkuntoisia vaatteita roskiin?

En sano, etteikö pikamuotikaupoissa saisi shoppailla ollenkaan, mutta tarvitsetko oikeasti sen kaksi euroa maksavan vaatteen, jota et tule edes käyttämään? Sen tilalle voisi hyvinkin ostaa jotain hieman kalliimpaa, kestävämpää ja sellaista, mitä oikeasti tulisit käyttämään. Seuraavalla kerralla kun olet ostamassa pikamuotia, mieti, tarvitsetko sitä oikeasti tai olisiko mahdollista ostaa sama vaate vastuullisemmasta kaupasta tai vaikka kirpputorilta.

Lotta Lahdelma

Saimaanharjun koulu 8A