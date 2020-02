Sanomalehtiviikko: Missä haluamme urheilla Imatralla, kysyy kahdeksasluokkalainen Veera Häkkinen

Olen jo monen vuoden ajan käyttänyt hyväksi Imatran urheilutalon tiloja melkein joka päivä. Mielestäni kuntosalin laitteissa, liikuntasalien kunnossa tai uima-altaiden koossa ei ole mitään vikaa. Ongelmana on kuitenkin itse rakennuksen kunto. Kestääkö se enää kymmentä talvea?

Kaupungin päättäjät ovat tehneet urheilutalolla kuntotarkastuksen, jonka mukaan talo on huonossa kunnossa ja sen pohjalta arvioineet, että uusi urheilutalo on rakennettava. Yhdeksi vaihtoehdoksi on noussut rakentaa kokonaan uusi urheilutalo Karhumäelle.

Ymmärrän toki, että Karhumäelle on keskitetty paljon urheilupaikkoja, mutta tyhmää on viedä yksi viimeisistä Mansikkalan urheilutiloista pois asukkaiden enemmistön läheltä. Miksi ensin mainostetaan Suomen suurinta puukoulua ja sen jälkeen kumotaan oppilaiden mahdollisuus urheilla helposti koulun vieressä?

Jos uusi urheilutalo tulee Karhumäelle, olisi lisättävä linja-autoliikennettä, jotta kouluilta, keskustasta ja Mansikkalasta olisi helppo siirtyä sinne. Tässä ongelmaksi saattaa syntyä raha, sillä kaupunki käyttää jo Mansikkalan puukoulun rakentamiseen paljon varoja.

Kaupunkilaiset ovat laajalti sitä mieltä, että urheilutalon on jäätävä Mansikkalaan ja toivon päättäjien todella kuuntelevan tätä mielipidettä. Karhumäestä ja Ukonniemestä on tehty paikka, jossa on mahdollisuus monenlaiseen liikuntaan. Siellä käy kyllä paljon turisteja ja Imatran kylpylässä majoitutaan paljon. Joskus voisi ajatella kuitenkin muuta kuin matkailurahaa.

Veera Häkkinen

Mansikkalan koulukeskus 8D