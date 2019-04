Lukijalta: Veera-patsaalta on upea näkymä laivoille, satamaan ja järvelle

Kauniin Veera-patsaan sijoituspaikka on nyt löytynyt. Se on paras mahdollinen useista vaihtoehdoista, joita on tuotu esille. Jo kaksi vuotta sitten, kun paikasta keskusteltiin, pidin tätä, entistä Kirkkokadun jatketta, joka on rakennettu viheralueeksi, juuri tälle patsaalle sopivana sijoituspaikkana. Kysymyksessähän on romani Veera elokuvasta Balladi Saimaalta (1950). Patsaalta on kaiken lisäksi esteetön, ja upea näkymä laivoille, satamaan ja järvelle. Veistos tulee näkymään jo Koulukadulta asti tultaessa Kirkkokatua alas Ainonkadulle.

Uusien patsaiden ja muistomerkkien sijoittamiselle kaupunkiympäristöön voi toisinaan olla vaikeata. Sijoituspaikka, joka sopisi molemmille osapuolille, ei tahdo helpolla löytyä. Kuvanveistäjä Nina Sailo halusi lahjoittaa ensimmäisen tekemänsä Lotta-patsaan Lappeenrantaan. Hän ja patsaan rahoittajana toiminut talousneuvos Pauli Talvio katsoivat jo etukäteen patsaalle sopivan paikan. Kaupungille paikka ei kuitenkaan käynyt. Kahden ihmisen mielipiteenä sitten ratkaistiin patsaalle sijoituspaikka liikuntatoimiston takapihalta Kirkkokadun varrelta.

Sailo ja Talvio kun näkivät paikan, he eivät sitä pitäneet patsaalle sopivana. Sailolla oli kuitenkin hyvin vahvat sympatiat Lappeenrantaan, ja vaikka patsaan sijoituspaikka ei miellyttänyt, hän päätti kuitenkin lahjoittaa sen tänne. Patsaalle olisi kyllä ollut ottajia muualle, mutta se päätyi lopulta tänne, vaikka kuvanveistäjän mieltä pahoitettiinkin.

Eräiden patsaiden aihepiirin kohdalla puoluepolitiikka näyttelee varsin suurta roolia ja vesittää hyvätkin sijoitussuunnitelmat. Esimerkkinä sopii tähän marsalkka Mannerheimin patsas Mikkelissä.

Arto Pulkkinen, Lappeenranta