Sanomalehtiviikko: Sama palkka naisille, miehille ja eri ammateissa oleville, kirjoittaa viidesluokkalainen Anna Korpelainan

Näin lapsen näkökulmasta minä en voi tämän asian kanssa muuta kuin toivoa, mutta toivonpahan vaan.

Minä mietin välillä miten palkat luokitellaan, koska sen ajatusta en tajua. Kysymys kuuluu miksi eri sukupuolen tai eri ammatin palkka on eri?

Jokainen voi pohtia esimerkiksi miksi siivooja saa kirurgiin verrattuna paljon vähemmän palkkaa. Johtuuko se esimerkiksi siitä, että kirurgin luullaan olevan tarpeellisempi vai kuinka? No miettikää, jos esimerkiksi kouluja, kirjastoja, kauppoja ja työpaikkoja ei siivottaisi. Mitä siitä seuraisi? Tämä oli vain esimerkki ja monessa muussa ammatissa on sama ongelma.

Minusta kaikki lailliset ammatit ovat yhtä hyviä ja tasavertaisia ja jos ihmisetkin. Miksei palkka?

Myös ärsyttävää on se,että vieläkin joissain ammateissa on naisilla pienempi palkka kui miehillä. Herätkää 2000-lukuun, kiitos. Mutta ei maailma valittamalla kulje. Minun ratkaisuni on se, että palkat tasattaisiin kaikissa laillisissa ammateissa. Minä en asiaan pysty vaikuttamaan, mutta sanonpahan nyt vaan.

Anna Korpelainen,

Kimpisen koulu 5M