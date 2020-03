Lukijalta: Huutavat värit kaupungissa ovat erittäin haasteellisia

Lukijalta

Voimakkaiden värien ja runsaiden värivaihteluiden tuominen kaupunkimaisemaan on erittäin haasteellista.

Värikirjon lisääntyminen rakennuksissa on syklistä ja sidoksissa yleensä kunkin aikakauden tyylisuuntauksiin. Tämän hetken yltäkylläisten ja runsaiden värien käyttö on ennemminkin lyhyellä ajalla syntynyt muoti-ilmiö, ja sen ääriesimerkki , Finlandia-palkittu Lasten Sairaala Helsingissä, olisi ollut sopiva päätös värikkäälle aikakaudelle. Siitä tuli tyylikäs ääriratkaisu, jonka jälkeen mikään ei tunnu miltään.

Onneksi asiasta on alettu keskustella, mainitakseni Etelä-Saimaan pääkirjotuksen 12.2. Huolestuttavaa on, että levottomalle värien käytölle ei näy tällä hetkellä loppua.

Monessa paikassa tulee vaikutelma, että on luettu Harald Arnkilin asiokas kirja Värit havaintojen maailmassa, mutta on keskitytty vain yhteen kohtaan huomiomatta laajempaa kokonaisuutta. Yritetään pelata väreillä, kun rakennuksen muu arkkitehtuuri on keskinkertaista.

Viime aikoina lisääntynyt muraalien käyttö on aiheuttanut ympäristöihinsä wastelands-tuntua. Muraaleja tehdään purettaviin rakennuksiin (joita kyllä riittää) ja samalla annetaan signaali, jolla paikkaan saadaan takapihan tuntu. Maisema muuttuu epäselväksi, arvokkuus häviää. Muraaleista on tullut ikään kuin huutomerkkejä merkitsemään kaupunkikuvallisia floppikohtia, ja yhteiskunnallinen sirpaloituminen heijastetaan seinille.

Vanhoja rakennustyylejä arvostetaan yleisesti. Niitä yhdistää äärimmäisen kurinalainen ja tyyliuskollinen julkisivukäsittely. Lisäksi ne ovat julkisivuiltaan rauhallisia. Näistä tulisi oppia harmoninen värien käyttö.

Voimakkaita värejä tulee käyttää perinteen mukaan, eli koko rakennus- tai korttelikokonaisuus tehden pääosin yhdellä värillä. Lähtökohtaisestihan rakennusten tulee olla riittävän korkeatasoisia arkkitehtuuriltaan, että ne kestävät tarkastelun vaikka yksivärisenä. Päälle liimattavat teipit sekä värilippuset ja -lappuset ovat yleensä keinotekoista kikkailua.

Toinen vaihtoehto on deStilj- henkinen ratkaisu, jossa rakennetta tuodaan hallitusti värillä esille, kuten kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mainitsema rakentuva kirkkaansininen kanavasilta.

Kimmo Könönen

arkkitehti, SAFA