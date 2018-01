Lukijalta: Hoitopaikan valinta pitää miettiä tarkoin - Ketä haluaa tukea?



Olen mielenkiinnolla seurannut, kuinka täällä Lappeenrannassa kokoomus ja demarit kilvan kivittävät toisiaan soten valinnanvapaudesta erikoissairaanhoidon osalta. Keskustalaisena ei voi muuta kuin väistellä ja toivoa, että hyvään yhteisymmärrykseen päästään.



Jos asiakas tai potilas aidosti voi valita itse hoitopaikan, niin kannattaa miettiä tarkkaan, minne suuntautuu. Tärkein määräävä asia mielestäni on nopea pääsy hoitoon ja hoitoketjun jatkuminen ongelmitta, olkoon se sitten Eksote tai yksityinen.



Toiseksi tärkein, mutta ei vähäinen, on mielestäni se, mihin palvelun tuottaja maksaa veronsa, vai maksaako ollenkaan. Monet yksityiset lääkäriasemat ovat listautuneet veroparatiiseihin tai ovat ulkomaisessa omistuksessa, ja näin välttävät verot kotimaahan joko kokonaan tai osittain. Minusta tässä asiassa ei ymmärretä yhteiskuntavastuuta. Lääkäreitä koulutetaan verorahoilla, esimerkiksi Helsingissä koulutus maksaa 170 000 euroa ja Kuopiossa noi 90 000 euroa, kertoo Google, mutta silti on vaikeuksia saada lääkäreitä työskentelemään terveyskeskuksissa tai sairaaloissa.



Eksotella on pulaa lääkäreistä ja keikkalääkärit ovat kalliita, mutta en ole vielä kuullut, että yksityiset lääkäriasemat kärsivät lääkäripulasta. Täytyy ihmetellä, ettei valtio ole säätänyt lakia työvelvoitteesta terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Tai voihan olla malli, että osan koulutusrahasta pitää maksaa takaisin, jos siirtyy yksityispuolelle esimerkiksi ennen viittä vuotta valmistumisesta.



Joskus aikoinaan, kun armeijan kouluttamat lentäjät karkasivat Finnairille töihin, niin säädettiin laki, jolla pystyttiin moinen estämään ja näin nuo tärkeät lentäjät jäivät valtion palvelukseen ja turvaamaan maatamme.



Uutta sotea odotellessa ja valinnanvapauden toteutuessa on myös hyvä muistaa, että on olemassa lähipalvelu, oma terveyskeskus tai modernimmin hyvinvointiasema. Meillä Joutsenossa on hyvä terveyskeskus, lääkärit ja hoitohenkilökunta. Käytetään omaa lähipalvelua sairauden sattuessa, niin tämä palvelu ei karkaa meiltä kauemmaksi.



Palvelu, jota ei käytetä, lakkautetaan, näinhän se menee. Olemme siis tärkeiden valintojen edessä, kun uusi sote saadaan valmiiksi. Sitä odotellessa hyvää terveyttä ja aurinkoa kevääseen. Ei enää sote-sotaa vaan sopua asioihin.



Riitta Munnukka, kaupunginhallituksen jäsen, (kesk.), Lappeenranta