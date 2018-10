Lukijalta: Eksoten johdon pitää kysyä asukkaiden toiveita palveluiden järjestämisestä ja neuvotella

Mitä yhteistä on käellä ja Eksotella? Molemmat haluavat pesiä toisten tekemään pesään ja tuhota alkuperäiset asukkaat. Ja kukkua riemusta tämän jälkeen.

Kun Eksote suunnitteli palveluverkkoaan, niin viesti kuului, että emme halua toimia toisten omistamissa tiloissa, vaan haluamme omat tilat. Meillä on Imatralla erittäin hyvin toimiva sairaalaksi suunniteltu kiinteistö, joka ei siis kelvannut. Nyt Eksote on tuhonnut Imatran psykiatrian, laboratorio on heitetty toiselle puolelle kaupunkia. Kaiken lisäksi potilaiden hoito aiotaan pirstaloida muutenkin uudella keskuksella, jota ei suinkaan maksa Eksote, vaan paikkakunta ja Eksote olisi vuokralainen. Kaavailu olisi samanlainen kuin jos Lappeenrannan sote-keskus olisi Imatran päättäjien määräyksestä tehty Marian aukiolle, röntgen olisi Lauritsalassa ja laboratorio Taipalsaarella, luonnollisesti Lappeenrannan asukkaat maksaisivat lystin.

Imatrankosken suunniteltu paikka on sumppu, kauppojen toiminta vaarantuisi, koska parkkitilaa ei nytkään ole riittävästi. Ostajat siirtyisivät lopullisesti marketteihin. Sitä paitsi kaavaillulla rahalla ei saisi mitenkään Honkaharjun veroista keskusta, johon on helppo tulla myös Ruokolahdelta.

Sote-lain hengen mukaan palvelut pitää järjestää asukkaiden tarpeen mukaan, ei sanelemalla kabinetista. Eksoten johdon pitäisi kysyä mitä, asukkaat toivovat, neuvotella ja pyrkiä sovitulla rahalla järjestämään kunnollinen terveydenhuolto kunkin alueen omista toiveista lähtien. Emme kai liittyneet Eksoteen sillä toiveella, että rahamme viedään ja palvelumme ja kauppamme tuhotaan? Miksi pitää keskittyä rakentamaan seiniä eikä kehittämään potilaiden hoitoa? Imatran päättäjien pitää estää tällainen järjetön touhu epäämällä rakennuslupa ja vaatimalla Eksote neuvottelupöytään!

Marja Estola (vihr.), korvalääkäri, Honkaharjun sairaala