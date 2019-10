Lukijalta: Tarkastuslautakunnan toiminta ihmetyttää— Tarkastaako se asioita vasta jälkikäteen?

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan katsoa, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Siinäpä sitä onkin miettimistä.

Etelä-Saimaa kirjoitti 21.9. Keskusta-areena henkitoreissaan. Kaupunkimme oli antanut SRV-rakennusyhtiölle tehtäväksi selvittää rahoittajia ja yhteistyökumppaneita.Siis rakennusyhtiölle. Mikä tämä SRV oikein on?

Vuonna 2018 yhtiön liiketappio oli 10 miljoonaa euroa. Muutama päivä sitten yhtiö ilmoitti tulosvaroituksesta kertoen koko tämän vuoden tuloksen olevan tappiollisen. Yhtiön pörssikurssi on vajonnut 12 kuukauden aikana 43 prosenttia. Eikö kuullostakin luotettavalta?

Miksi tarkastuslautakuntamme ei ole puuttunut asiaan? Jokainen järkevästi ajatteleva yksityishenkilö lainaa tarvitessaan kääntyy pankin puoleen. Meillä on kaupunginjohtaja ja rahoitusjohtaja. Miksi he eivät ole hoitaneet neuvotteluja rahoituslaitosten kanssa. Lisäksi kaupunki on jäsenenä kaupunkiliitossa, jonka asiantuntijat ovat valmiina palvelemaan.Jäsenmaksu taitaa olla vuodessa jossain miljoonan euron paikkeilla.

Onko niin, että tarkastuslautakunta tarkastaa asioita vasta jälkikäteen, eikä näe mitä koko ajan tapahtuu meidän kaupunkilaisten vahingoksi silmiensä edessä? Millä tavoin tarkoituksenmukaisia ovat ne kiinteistökaupat, joita kaupunki on tehnyt Mutkakadun varrella? Eikö kaupungilla ole liikaa kiinteistöjä jo nyt?

Ovatko nämä jäähalli-intoilijat ajatelleet siten, että kunhan on etukäteen hankittu miljoonatolkulla tarpeettomia kiinteistöjä, niin eihän sitä hallia voi jättää rakentamatta, kun siihen on jo nyt uhrattu niin paljon varoja.

Tarkastuslautakunta on täysin tietoinen niistä hankkeista, jotka kaupunkimme on pakko hoitaa, siis jätevesikysymys ja vanheneva kaukolämpöverkostomme.

Olisiko ihan niin, että lautakunnan on kerrottava totuus meille veronmaksajille. Älkää yrittäkökään piiloutua kaupunginvaltuuston taakse.

Tauno Tukiainen, Lappeenranta