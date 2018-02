Lukijalta: Pohjois-Korean uhittelu - Yhdysvallat tarjoaa näytteen voiman voimattomuudesta



Pohjois-Korean diktaattori hankkii järkähtämättä henkivakuutusta itselleen ja klikilleen. Vain ajan kysymys on, milloin Kim Jong Un saattaa ylpeillä ydinkärkiohjuksillaan, joiden kantama uskottavasti yltää Amerikan mantereelle.



Yhdysvallat kykenee epäilyksittä koska tahansa tekemään lopun Kimistä ja hänen hirmuvallastaan. Hinta vain olisi mieletön. Valkoisen talon kenraalit ja puolustusministeriö vastustavatkin poliitikkoja johdonmukaisemmin "sotilaallista vaihtoehtoa", jolla presidentti Donald Trump silloin tällöin ylpeilee.



Kukaan Washingtonissa ei näytä tietävän, mitä pitäisi tehdä. Yhdysvallat tarjoaa näytteen voiman voimattomuudesta.



Laatulehti The New York Times kirjoittaa Korean ongelmasta näin: "Yhdysvallat on ollut jatkuvasti sodassa syyskuun 11. päivän (2001) hyökkäyksistä lähtien ja sillä on yli 240 000 sotilasta ainakin 172 maassa. Riittää."



Sataprosenttisesti oikein. Suomesta vain löytyy Nato-kiimaisia poliitikkoja, jotka kaihoavat amerikkalaissotilaita vielä yhteen maahan. Kysyisivät ensin vaikkapa amerikkalaisilta.



Keijo Korhonen, Arizona, Yhdysvallat