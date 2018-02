Lukijalta: Olisiko parempaa tarjolla kuin lakkoilu?

Uhkailu, kiristys ja lahjominen ovat tällaisen ”omatekoisen lautamiehen” mielestä temppuja, jotka ovat enemmän tai vähemmän kriminalisoituja lakikirjan pykälissä ja momenteissa. Seuraamuksena on rangaistus.



Kun siirrytään työmarkkinakentälle, sama ”pyhä kolminaisuus” jollain ihmeen tavalla muuttuu melkein hyveeksi. Ruljanssi pyörii, eivätkä osanottajat ole moksiskaan.



Ilmassa on alkanut liikkua lakkoaikeita. Lakko on laillinen konsti käytettäväksi. Aihetta kummasteluun on sinä, että mainitut toimet hankaloittavat aina täysin syyttömien ja asiaan mitenkään liittymättömien tavallisten ihmisten elämistä ja olemista, usein kohtuuttomasti.



Kysymys kuuluu: Eikö lakikirja sano mitään tuollaisesta hulvattomuudesta? Ellei sano, on aihetta ruveta sanomaan. Niin, että kiitos nyt jo etukäteen korvauksista, joita aletaan maksella elämänlaadun tahallisesta pilaamisesta.



Mitä tulee tavallisiin housunkuluttajiin ja tientallaajiin, heistä tuskin kovin paljon löytyy sellaisia masokisteja, jotka nauttivat normaalielämänsä vaikeuttamisesta. Ei siitä kunniaa lankea mihinkään suuntaan.



Seppo Häkkinen, Taipalsaari