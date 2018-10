Lukijalta: 10 vuotta autoilua yhdellä lennolla

Puolueet kilvan tulevat puhdistamaan maailmaa kun vaalit lähestyvät. Totuus kuitenkin tulee olemaan että "puhdistusaineet" ovat kortilla. Suomalainen on tunnettu kuuliaisuudestaan. Nyt on jo nähtävissä miten suurimmat "saastuttajat" vanhukset ja eläkeläiset välttelevät muovipussien käyttöä ja usein kassaneiti saa kuulla muovipussin paheen ostoksia tehdessä.

Vege on tämän päivän sana ja jokainen vegetaristi on tietysti luontoa rakastava ihminen. Vegen terveellinen elämäntapa on etusijalla ja hän tuo sen esiin viimeistään siinä vaiheessa kun päivällispöydässä kannetaan pihvit pöytään.

Naudanlihaa voi syödä Aasian-lentoon verrattuna 9 vuotta.

Vesi herahtaa kielelle mutta ei vegelle. Samat vegetaristit samassa pöydässä ottavat puheeksi hyvin aikaisessa vaiheessa kun he ovat lähdössä koko perheen voimin lomalle Thaimaahan. Siellä on ihania kevätkääryleitä tarjolla.

Monikaan ei tule miettineeksi että yhdenperheen Thaimaan lento kuormittaa hiilidioksidipäästöillä saman verran kuin normaalihenkilöautolla ajaa 160 000 kilometriä ennen kuin ollaan samalla viivalla kasvihuonepäästömäärän suhteen. Eli yhden perheen Aasian-loman tuottamilla CO2-päästöillä voi ajaa autolla vaikka kymmenen vuotta. Naudanlihaa voi syödä Aasian-lentoon verrattuna 9 vuotta. Tässä mietittäviä esimerkkejä.

Tällä hetkellä puhutaan jatkuvasti autoilun ja polttoaineiden kehittämisestä luontoystävällisemmiksi ja hyvä niin. Kaikki "puhtaus" on hyväksi. Mutta harvoin kuulee puhuttavan lentoliikenteen kuormituksista ja määristä mitä päivittäin nousee ja laskee maailman kentiltä. Kerosiinihöyryt peittävät taivaan.

Ja tuskin maailman politiikot sen enempää puuttuvat oleelliseen, lentämisestähän ei voi karsia: se olisi taantumusta. Ilmastoasiassakin puhutaan mieluummin päästösopimuksista kuin että olisi uskallusta puuttua oleelliseen. Hirvittää.

On kaikkien etu ja hyve kun mietitään miten kukin voi kohdallaan puhdistaa tätä maailmaa, kuitenkin Suomen sisäiset saasteet ovat promillen luokkaa koko maapallon päästöistä ja ainut Euroopan maa mikä on pystynyt vähentämään päästöjä.

Eiköhän puolueet tule jakamaan ennen vaaleja puuntaimia ja jokainen voi pihalleen istuttaa päästöjensitojan jälkipolville muistoksi kun saimme nauttia "terveistä arvoista".

Ilmaston puhdistaminen ei tunne rajoja vaan tekoja, ja politiikan tekovälineenä se ei ole paras mahdollinen.

Matti Sihvonen,

Lappeenranta