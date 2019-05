Lukijalta: Lapsia ei tulisi ahdistaa ilmastoasioilla

Viimeiset kuukaudet on saanut joka paikasta lukea ilmastonmuutoksesta, ilmaston lämpenemisestä, 1,5 asteesta ja monesta muusta. Ei pysty lukemaan edes Aku Ankkaa ilman altistumista ilmastoasioille. Tavoite on hyvä ja meistä varmasti ihan jokainen haluaa jatkossakin liikkua puhtaassa luonnossa sekä taata jälkipolvillemme mahdollisimman hyvän elämän. En usko, etteivätkö kaikki näin ajattelisi.

Onko asioissa menty kuitenkin liian pitkälle? Onko jatkuva ilmastoasioiden vatvominen aiheuttanut ahdistusta ja vieläpä kaiken lisäksi lapsissamme? Käytetäänkö lapsia asian eteenpäinviemisen lyömäaseina? Viime viikolla sadat suomalaispsykologit lähestyivät vetoomuksella hallitusneuvottelijoita sekä eurovaaliehdokkaita: ” Lapset ja nuoret ovat enenevästi ahdistuneita ja masentuneita ilmastonmuutoksen vuoksi. Mitä pidemmälle kriisi menee, lisää se toivottomuutta ja psyykkistä pahoinvointia”, sanoo vetoomuksen alulle pannut psykologian tohtori Kia Aarnio. He siis vaativat ilmastotoimia päättäjiltä lasten mielenterveyden puolesta. Onpa YK:n lasten oikeuksien sopimuskin nostettu pöydälle. ”Lapsella on oikeus turvalliseen elämään ja tulla kuulluksi asioissaan.”

Kuulin juuri tositarinan jäätelökioskin edustalta, jossa kaksi noin 8-vuotiasta lasta pohti, että ”voidaanko me syödä jäätelöä, kun ei voida syödä lihaakaan kun muuten kaikki kuolee ja maapallo lakkaa olemasta”.

On hyvä, että nuoret miettivät asioita ja pyrkivät niihin vaikuttamaan sekä niitä muuttamaan. Onko oikein, että pienet lapset miettivät peloissaan tulevaisuutta sen sijaan, että keskittyisivät lapselle ominaiseen eli leikkimiseen.

Tietooni on saatettu, että alakouluikäisiä lapsia on viety ja viedään ilmastomielenosoituksiin ilman vanhemmilta pyydettyä lupaa. Käsittääkseni näin ei ole kouluilla lupa toimia. Mihin koulut vetävät rajan: mikä mielenosoitus on opettamisen arvoinen? Mikä mielenosoitus on vanhemmilta kysymisen arvoinen? Ihmettelen, kuinka samanlaisia voimavaroja ei ole löytynyt esimerkiksi kiusaamiseen, syrjäytymiseen, vanhusasioihin, työttömyyteen, köyhyyteen ja päihdeongelmiin.

On hyvä, että muutosviestintä aloitetaan nuorena, sillä nuorissa ja lapsissa on tulevaisuus. Masentuneilla, ahdistuneilla tai pelotelluilla lapsilla sekä nuorilla tuo tulevaisuus ei ole yhtä valoisa. Joten, olisiko korkea aika ottaa pipo silmiltä ja antaa lapsille tarpeellinen sekä monipuolinen koulutus ilman omia ideologisia painotuksia, jotka tuntuvat johtavan ahdistukseen.

Ilmastoasioissakin olisi hyvä kertoa, kuinka paljon hyviä asioita me teemme jo nyt. Olisi hyvä nostaa esille myös ne todelliset ongelmat meillä ja muualla. Yhden pienen lapsen ahdistus tai syömätottumukset eivät tätä maapalloa pelasta tai upota. Kantakoon aikuiset taakan ja vastuun, ei säilytetä sitä lapsen harteille.

Ihminen on ollut menneisyydessä useasti varsin järkevä niin halutessaan, miksi se ei olisi sitä nytkin?

Kai Karhukorpi, kaupunginvaltuutettu (ps.), Lappeenranta