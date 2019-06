Lukijalta: Rantaraitille on jo olemassa monipuolinen jatke

Lappeenranta on tehnyt loistavaa työtä toteuttaessaan rantaraitin Skinnarilasta Pallonlahdelle entisen Viipurin vaneritehtaan alueelle. Asukkaat ovat ottaneet reitin hyvin haltuunsa ja siellä tapaa kirjaimellisesti väkeä vauvasta vaariin, pyöräilijöistä koiran ulkoiluttajiin.

Kaunis rantapolku ei kuitenkaan pääty Pallonlahdelle. Haluan tuoda julki myös monipuolisen jatkoliikuntareitin tästä eteenpäin. Polku jatkuu Viipurin vanerin kerrostaloalueen jälkeen Tyysterniemen rantoja mukaillen. Tälläkin reitillä pystyy liikkumaan lastenvaunujen kanssa, vaikka yhdessä kohdassa onkin betoniportaat, jotka on rakennettu mahdollistamaan siirtyminen korkealta kalliolta alas hiekkarannan tuntumaan.

Tämän asfaltoidun väylän varrelta löytyy jopa lintutorni.

Reitin varrella on Tyysterniemen pehmeähiekkainen uimaranta, mihin on saatu myös tänä keväänä puucee. Lounaaseen avautuvat laajat sileät kalliot houkuttelevat auringonottoon. Niemen kärjessä on epävirallinen nuotiopaikka ja siellä voi ihailla iltaisin auringonlaskua. Reitti niemen kärjestä Voisalmen suuntaan on tehty esteettömäksi kulkuväyläksi. Polku päättyy Voisalmen vanhan sillan kupeeseen, jossa on tilaa myös muutaman auton pysäköintiä varten.

Asukasyhdistyksemme aloitteen pohjalta kaupunki levensi ja tasasi polun pari vuotta sitten. Toivomme, että paikan löytävät myös liikuntarajoitteiset henkilöt. Maastopyöräilijät ovat jo reitin löytäneet: osin he pyöräilevät rinteen puolessa välissä olevalla leveällä polulla, välillä taas aivan rannan tuntumassa kulkevalla kapealla ja kivisellä polulla.

Mikäli aikaa ja kuntoa riittää, voi kävelyä jatkaa Voisalmen vanhan sillan kupeesta takaisin kaupunkiin päin entisen Tyysterniemen koulun takaa rannassa kulkevaa kevyenliikenteen väylää seuraten. Tämän asfaltoidun väylän varrelta löytyy jopa lintutorni. Reitin voi lopettaa Taipalsaaren tien varteen ja jatkaa siitä kallioleikkausten läpi kevyenliikenteen väylällä Pallon liikenneympyrään.

Mikäli haluaa jatkaa enemmän luonnon keskellä, voi entisen Tyysterniemen koulun jälkeen kääntyä Taipalsaarentien sijasta vähän oikealle ja kavuta Happotien laelle. Sieltä kevyenliikenteen väylä jatkuu kallioleikkauksen päällä avarien näkymien kera. Väylä yhtyy Pallon liikenneympyrään, mistä matka jatkuu kohti linnoituksen kärkeä, kaupunginlahtea, Myllysaarta ja Kahilanniemeä. Sen jälkeen reitin toinen päätepiste onkin Pappilanniemen luonnonsuojelualue, mikä itäpäässä päättää lännestä Skinnarilan niemestä lähtevän rantaraitin.

Kaiken kaikkiaan ilolla todettakoon, että meillä on upeat rantaväylät autottomaan liikkumiseen, hyviä uimarantoja ja kaunista luontoa ympärillämme osittain jopa kaupungin ydinkeskustassa! Hyödynnetään reittiä vaikka pala kerrallaan ja nautitaan luonnosta ympäri vuoden.

Tarja Vahtokari-Sahari, puheenjohtaja, Asukasyhdistys Voisalmensaarelaiset ry