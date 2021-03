Lukijalta: Mika Sillanpää vastaa palkkaansa koskeneeseen uutisointiin

Etelä-Saimaa on väittänyt lukuisia kertoja Mikkelin kaupungin maksaneen minulle palkkaa. En ole koskaan saanut euroakaan palkkaa Mikkelin kaupungilta. En ole koskaan nostanut mitään kannetta kaupunkia vastaan.

Etelä-Saimaa on uutisoinut lukuisia kertoja minun saaneen lisäpalkkaa tai sitouttamisrahaa. En ole tällaisia koskaan saanut. Olen solminut Miksei Oy:n kanssa päätoimestani riippumattoman sivutoimisen työsopimuksen, jonka mukaisesti tehdystä työstä minulle on maksettu palkka, joka ei ole oikeudeton etu. Työsopimuksessa on selkeästi kuvattu työtehtäväni.

Timo Halonen ja Juha Kauppinen ovat todenneet: ”Mika Sillanpää on edistänyt aktiivisesti alansa kehitystoimintaa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Mikkeli on yhteistyössä Sillanpään kanssa pyrkinyt kaupallistamaan tutkimustuloksia ja hankkimaan uusia yrityskumppanuuksia Mikkeliin. Hän on osallistunut kaupungin kehitystä tukeviin seminaareihin, työryhmiin ja hankkeiden suunnitteluun. Sillanpää on julkisesti edistänyt kaupungin mainekuvaa.”

Toimitusjohtaja Vesa Sorasahin kanssa sovimme Yhdysvaltain-vierailuni osalta, että tuona aikana toimenkuvani keskittyy työsopimuksessani kuvattuun kansainvälisen verkoston vahvistamiseen.

Vastauksena lehden uutisointiin totean päätoimeni ja sivutoimeni välisestä suhteesta, että minun työsuhteeni Miksei Oy:hyn on ollut täysin itsenäinen ja erillinen työsuhde, minkä osoittaa myös työsopimukseen kirjattu maininta: ”Työnantaja on tietoinen siitä, että Sillanpää toimii päätoimessaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorina. Tämä sivutoiminen työsuhde ei mitenkään rajoita hänen toimiaan päätoimessaan. Hän tekee tässä kuvatun sivutoimensa mukaista työtä päätoimensa 1 600 tunnin työaikavelvoitteen ulkopuolella.” Olen tehnyt asianmukaisesti sivutoimisesta työsopimuksesta sivutoimi-ilmoituksen päätoimeeni, vaikka sitä ei edes olisi tarvittu!

Älyllisesti rehellistä olisi Etelä-Saimaalta ollut edes karkeasti vastapainoisesti arvioida, miten paljon rahaa olen tuottanut Mikkelin kaupungille. Olen hankkinut tutkimusrahoitusta yli 35 miljoonalla eurolla, millä palkatut tutkijat ovat maksaneet kunnallisveroja monin verroin enemmän kuin saamani palkka, jolla kaiken lisäksi on ollut vielä oma erillinen ja välillinen lisäarvonsa.

Mika Sillanpää

Professori