Lukijalta: Järjestöt auttavat myös uudessa arjessa

Kovan kevään jälkeen iltapäivälehtien lööppeihin mahtuu jo muutakin kuin koronaa. Viruksen pakottamia rajoituksia on alettu purkaa, ja voimme alkaa totutella vapaampaan arkeen. Kaikessa kovuudessaan korona on tuonut esiin myös suomalaisista löytyviä vahvuuksia kuten sopeutumiskyvyn sekä naapuriapuna näkyvän yhteisöllisyyden.

Toisaalta korona-aika on kärjistänyt yhteiskunnan kipupisteitä: yksinäisyys korostuu eristyksen myötä, ja rakoileva parisuhde on voinut tulla tiensä päähän. Nyt on hyvä muistaa, että järjestöt jatkavat avun antamista myös koronan hellittäessä otettaan.

Monet järjestöt kuten Suomen Valkonauhaliitto tarjoavat keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Apua saa luottamuksellisesti omaan pahaan oloon, ja apua voi hakea myös, jos on huolissaan läheisestään esimerkiksi tämän lisääntyneen päihteiden käytön vuoksi.

Järjestöissä apua saa yleensä nopeasti ilman pitkää jonottamista. Korona-aika on lisännyt puhelimitse tapahtuvaa auttamista, mutta tapaamiset kasvokkain lisääntyvät pikkuhiljaa. Monilla järjestöillä on myös kaikille avointa ohjelmaa kuten seminaareja, ryhmiä ja opintopiirejä. Syksy on perinteisesti hyvää aikaa aloittaa uusi harrastus, joten järjestöjen tarjonta kannattaa pitää mielessä myös, kun miettii mielekästä tekemistä itselleen.

Kukaan ei vielä tiedä, miltä maailma näyttää muutaman kuukauden päästä. Suomessa todettujen uusien koronatartuntojen määrä on kuitenkin laskenut niin alas, että se antaa syyn toiveikkuuteen. Meillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään.

Käytetään vaikutusmahdollisuuksia ja valinnan mahdollisuuksia viisaasti: välitetään edelleen toinen toisistamme tehostetusti ja huolehditaan omasta ja läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Valitaan vapaa-aikaan kiinnostavaa tekemistä, joka pitää vireänä. Ja kun apua tarvitaan, haetaan sitä ajoissa.

Sinikka Vilén

puheenjohtaja Tampere

Elli Martikainen

varapuheenjohtaja Lappeenranta

Irja Eskelinen

pääsihteeri

Tuija Viestilä

FM järjestöaktiivi

Suomen Valkonauhaliitto