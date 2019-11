Lukijalta: Kyllä on aihetta juhlaan—Ruotsi on ollut meille ikkuna läntiseen Eurooppaan

Entinen perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen kirjoitti (ES 8.11.), että ruotsalaisuuden päivä ei antaisi aihetta juhlaan. Kyllä antaa!

Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan rannikon ruotsalaisasutus juontaa juurensa 1200-luvulta alkaen. Maamme ruotsinkielisen väestön identiteetti on suomalainen. Historian päävirtauksesta on myös hyvä muistaa, että Ruotsi liitti hajanaiset suomalaisheimot länteen: Ruotsin laki, hallinto ja läntinen kristinusko. Kansallemme idän ja lännen rajalla Ruotsi on ollut meille ikkuna läntiseen Eurooppaan.

Historiaa tulisi aina arvioida aikansa yhteydessä. Professori A.O. Freudenthal (1836-1911) oli ruotsalaisuuden kansallinen herättäjä maassamme. Kyllä hän tutki rotuoppeja, kuten moni muukin aikansa läntinen tiedemies. Kuitenkaan hänen näkemyksensä eivät vastaa nykyistä tieteellistä tutkimusta.

Ruotsinkielinen pariskunta istui Helsingissä raitiovaunussa ja puhui ruotsia. Kuului äänekäs huuto: ”Perkele, puhukaa suomea!” Tätäkö me tahdomme?

Olen samaa mieltä Tossavaisen kanssa Ruotsin Torniojokilaakson suomenkielisen väestön ruotsalaistamisesta. Toivon kuitenkin, että nyt olisi käännyttävä itään. Venäjällä viime vuonna voimaan tullut kielilaki on kuolinisku maan vähemmistökansoille.

Antti Vanhanen, Lappeenranta