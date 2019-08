Lukijalta: Ratsuväkimuseo kannattaa ehdottomasti siirtää Linnoituksesta Rakuunamäelle

Eri tahot ja yksityiset henkilöt, muun muassa Erkki Pulli ja Jarmo Nieminen, ovat esittäneet, että Ratsuväkimuseon oikea paikka on Rakuunamäki. Nämä kannanotot perustuvat tosiasioihin, joita tukee sekä Rakuunamäen historia että tulevaisuus.

Lappeenrannan kaupunki ei ole valitettavasti vaalinut Linnoituksessa niitä vuosisataisia perinteitä, jotka sinne olennaisesti liittyvät. Lappeenranta ei ollut 370 vuotta sitten ratsuväen kaupunki, vaan Suomen merkittävin tervakaupunki. Linnoituksen rantaan ja lähisaariin tuotiin vuosittain jopa 15 000 tervatynnyriä, joita Viipurin tervaporvarit tulivat ostamaan Lapveden markkinoilta.

Lappeenranta ei ollut 370 vuotta sitten ratsuväen kaupunki, vaan Suomen merkittävin tervakaupunki.

Suomen Rakuunarykmentti aloitti toimintansa Rakuunamäellä vuonna 1889. Vuonna 1921 Rakuunamäelle tulivat Ratsuväkiprikaatin ratsuväkirykmentit, Uudenmaan rakuunarykmentti ja Hämeen ratsurykmentti. Alkoi suomalaisen ratsuväen kulta-aika.

Nyt Rakuunamäellä on asuntoja, liiketiloja ja matkailukohteita. Rakuunamäellä on vetovoimaa. Upseerikerhon lisäksi Rakuunamäellä on jo hotelli Rakuuna ja Pumppuhuone. Pian Rakuunamäelle on tulossa useita muita matkailuyrityksiä. Yhteistoiminta pelaa loistavasti.

Ratsuväkimuseo kannattaa ehdottomasti siirtää Linnoituksesta Rakuunamäelle. Myöhemmin tähän ei ole enää mitään mahdollisuutta. Sanon varovasti loukkaamatta ketään, että Ratsuväkimuseon saneeraaminen oli virhe. Samaan aikaan kaavoittaja teki Rakuunamäellä kahteen rakennukseen merkinnän; soveltuvat museokäyttöön. Valtuusto ei ole kaava-asiaa edes ehtinyt käsitellä, kun Senaattikiinteistöt jo pistivät rakennukset myyntiin!

Ratsuväkimuseota varten olisi nyt saatavilla kerralla kaksi samalla tontilla olevaa rakennusta. Toisessa rakennuksessa oli Adolf Ehrnroothin kabinetti ja sen toisessa päässä on Rakuunakilta ry:n talli, kaiketi viimeistä kesää. Rakennukset olisi helppo yhdistää lasikäytävällä. Ratsuväkimuseo on nyt liian pieni ja väärällä mäellä. Rakuunamäeltä saatavat tilat olisivat Ratsuväkimuseolle ja Lottamuseolle loistavat. Rakennuksissa olisi myös eri yhdistysten kipeästi kaipaamia tiloja.

Lappeenrannan kaupungilta edellytetään nopeaa yhteydenottoa Senaattikiinteistöön, jotta rakennuksia ei ehditä myydä gryndereille! Rakennusten huutokauppa päättyy 22.8.2019!

Lappeenrannan Upseerikerho ry on asettanut tavoitteekseen saada Ratsuväkimuseo ja Lottamuseo Rakuunamäelle.

Ismo Talka, Lappeenrannan Upseerikerho ry:n puheenjohtaja