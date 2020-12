Lukijalta: Eksoten kiinteistöjen realisointi ei ole kikkailua

Palkkaharmonisoinnin kustannusten maksuun suunniteltu Eksoten kiinteistöjen omaehtoinen realisointi näyttää kaatuneen STM:n ja todennäköisesti ministeri Kiurun vastustukseen. On erikoista, että kuntien itsehallintoon puututaan tällä tavalla valtion toimesta. Suomessa on lukemattomia esimerkkejä vastaavista operaatioista, joilla taseessa aliarvostettuja omaisuuseriä on nostettu ajan tasalle käypään arvoon. Näin on toimittu hyvin usein esimerkiksi ikivanhojen sähkö- ja energiayhtiöiden osakkeiden kanssa ja näillä on monen kunnan ja kaupungin talous nostettu syvästäkin suosta.

Eksoten tapauksessa kyse on kuntien maksamien ja kunnossapitämien kiinteistöjen tasearvosta, joka on jäänyt pahasti jälkeen käyvästä arvosta. Tarkoitus ei ole ollut taikoa rahaa tyhjästä vaan todeta tämän päivän reaalinen tilanne kiinteistöjen suhteen.

Tietämättä sen tarkemmin STM:n antamasta ohjauksesta herää epäilys siitä, että onko annettu ohjeistus todellakin perustunut johonkin lakiin vai onko kyse taas pelkästä painostuksesta. Valtion virkamiesten ja jopa ministerien toiminnan täytyy perustua lakiin eikä aavisteluihin jostain mahdollisesti tulevaisuudessa eteen tulevista ongelmista. Kyse on kuntien omaisuudesta, jonka suhteen kunnilla on oltava päätösvalta. Yksi vaihtoehto voisi olla, että kunnat perustavat keskenään kiinteistöyhtiön, jolle kiinteistöt myytäisiin, vaikea nähdä minkä lain vastainen tällainen järjestely olisi. Vetoaminen tuleviin sote-lakeihin ei ole uskottavaa ajatellen Suomen sote-uudistusten historiaa, niitä on mennyt ja tullut ennenkin.

Eksoten omistajakuntien ei mielestäni tulekaan luopua suunnitelmasta ilman taistelua. Se on pieni vaiva sen rinnalla, minkä vastaavien säästöjen tai lisärahoituksen maksaminen kunnissa aiheuttaa. Johtavien poliitikkojen tehtävänä olisikin nyt puolustaa omien kuntalaistensa verorahoilla hankitun omaisuuden kohtaloa, muussa tapauksessa valtio vie sen kyllä automaattisesti.

Jukka Vuorinen

Kunnanvaltuutettu, (kesk)

Savitaipale