Lukijalta: Lappeenrantalaiset, uskaltakaa katsoa tulevaisuuteen

Keskustelu monitoimiareenan rakentamisesta lämpenee ja päätöksenteko lähenee. Nyt on uhkana, että valtuusto tekee päätöksen jäähallin rakentamiseksi Kisapuistoon.

Kertooko tämä siitä, ettei Lappeenrannassa uskalleta tehdä asioita uudella tavalla? Onko tämä signaali myös liike-elämälle: Lappeenranta ei ole kiinnostunut elinvoiman kehittämisestä keskustan alueella?

Kaupunki on asettanut itselleen erilaisia tavoitteita, ja näihin tavoitteisiin päästäisiin paremmin keskustaan rakentuvan areenan myötä. Onko niin, että kuntalaisilla veronmaksajilla on varaa maksaa 30 miljonaa euroa jäähallista Kisapuistoon? Me näemme tuon summan mielummin “kasvamassa korkoa” keskustassa.

Käyttökustannukset hallin osalta nousevat joka tapauksessa. Keskustan monitoimiareenan osalta haluamme uskoa, että näitä kustannuksia olisi mahdollista pudottaa arenan muulla käytöllä.

Samat henkilöt, jotka ovat olleet huolissaan keskustan näivettymisestä, ovat nyt valmiita jättämään investoinnin käyttämättä keskusta-alueen elävöittämiseksi. Liike-elämä on sitä mieltä, että keskustaan kannattaa satsata ja siitä kertoo SaiPa:n saamat lupaukset sijoituksista, joita hallin rahoitukseen on nyt kertynyt 1,8 M€. Tavoitteena on jatkaa keräystä, mikäli päätös valtuustossa on oikea.

Jotkut ovat huolissaan parkkipaikoista. Tulevaisuudenkuvat ovat sellaiset, jossa yksityisautoilu vähenee. Keskustaan pääsee myös julkisilla paremmin kuin Kisapuistoon. Mikäli kuitenkin haluaa omalla autolla liikkua, on selvityksissä osoitettu selkeästi, että parkkipaikkoja riittää.

Jääajan uudella jaolla saataisiin halli varmasti toimimaan seuroja tyydyttävällä tavalla. Liikuntatoimi on tehnyt tästä pikaisen harjoituksen, joka kertoo, että asia on järjestettävissä. Pelko jääajan vähentymisestä on liioiteltu.

Tapahtumat varataan tiloista hyvissä ajoin, ja harjoitusvuorojen järjestämiseen on hyvin aikaa. Myös käyttökustannusten taso on keskustassa muiden tapahtumien avulla saatavissa järkevälle tasolle.

Kaupungin elinvoimaan liittyvät vaikutukset jäävät pienemmiksi Kisapuistossa. Hankkeen työllisyysvaikutukset ja verokertymä kaupungin kassaan keskustassa tulisi olemaan FCG:n loppuraportin mukaan rakennusaikana suurempi. Myös muut vaikutukset keskustan elävöitymiseen jäävät toteutumatta.

Tuntuu, että nämä asiat ovat jääneet päätöksenteossa kokonaan unholaan. Toivottavasti valtuutetut tekevät tietoisen päätöksen tässä asiassa.

Markus Iitiä, Joonas Grönlund

kaupunginvaltuutetut (kok)

Lappeenranta