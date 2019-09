Lukijalta: Digiaikana on syntynyt kieli, jota ainakin iäkkäiden ihmisten on vaikea ymmärtää

"Hei, tarvitset nykyään Mobiilivarmenteen, kun maksat tuotteita puhelinlaskullasi." Näinhän se alkaa olla, että raha ei enää kelpaa maksuvälineenä. Se, että puhelinlaskulla voi maksaa, on kuitenkin hämmentävää. Operaattorini viestin mukaan tarvitaan ainoastaan "Mobiilivarmennin".

Mainostajat ovat aina raiskanneet suomen kieltä ja tunnetuimpia naurun aiheita lienee edelleenkin lehdissä esiintyvä asunnon myynti-ilmoitus, jossa kaupataan pientä yksiötä ranskalaisella parvekkeella. Mahtaa olla tosi pieni tuo yksiö.

Nyt digiaikana on syntynyt kieli, jossa sanojen merkitystä ainakin iäkkäiden ihmisten on vaikea ymmärtää. Vanhoja sanoja käytetään uudessa merkityksessä ilmeisestikin siksi, että uusille asioille ei osata tai vaivauduta etsimään tai keksimään niiden merkitystä kuvaavia uusia sanoja. Itse en ymmärrä sellaisten sanojen kuin "tili" ja "eväste" merkitystä vieläkään, vaikka olen niiden käyttäjiltä usein kysynyt, mitä he tarkoittavat.

Arvostan kielitaitoa. En itseisarvona, vaan välineenä, jonka avulla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja oppivat ymmärtämään toisiaan sekä ympäristössämme esiintyviä ilmiöitä. Kielitaito on mielestäni sekä kielen rakenteen hallintaa että sanojen merkityksen ymmärtämistä. Kielen tulee myös kehittyä, mutta rakenteen sääntöjä kunnioittaen. Toki uusien asioiden kuvaamiseen tarvitaan luonnollisesti uusia sanoja.

"Osaa asiasi, niin sanat seuraavat." (Rem tene verba sequentur.)Tämä Cato vanhemman (234 –149 e.a.a.) neuvo puhujille on mielestäni käyttökelpoinen nykyäänkin. Kun hallitset aiheen ja osaat asiasi, niin kyllä ne sanatkin löytyvät. Uusille asioille pitäisi kyetä löytämään niitä havainnollistavat uudet sanat ja kyllä ne löytyvätkin, jos halutaan nähdä hieman vaivaa.

Asko Munukka, Lappeenranta