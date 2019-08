Lukijalta: Muuttaako hoivakodin rakentaminen asuinkorttelin merkityksen asemakaavassa?

Myllymäkeen on suunnitteilla Mehiläisen 32-paikkainen hoivakoti, jonka rakentamista varten Lehto Tilat Oy on hakenut Lappeenrannan kaupungilta poikkeuslupaa. Hyvän kaupunkirakenteellisen sijainnin takia asuinalueella on kasvava kysyntä asunnoista. Kyseessä on suosittu alue Myllymäen koulun ja päiväkodin välittömässä läheisyydessä.

Vastustamme luvan myöntämistä siksi, että sen myötä murenisi alueen luonne asuinalueena. Sellaiseksi se on tuoreella asemakaavalla määritelty ja siihen luottaen asukkaat ovat asuntonsa hankkineet.

Asemakaavan käyttötarkoituksesta haetaan poikkeusta, ja rakennuksen koko poikkeaa merkittävästi alkuperäisestä (pituus 67 metriä ja leveys 33 metriä). Suunnitelmassa oleva rakennusmassa ei mahdu kaavassa olevalle alueelle, vaan joudutaan sijoittamaan mahdollisesti rakennusalueen ulkopuolelle. Rakennukset täyttävät melkein puolet tontin pinta-alasta, eikä vapaata piha- ja viheraluetta jää riittävästi käyttöön ja korttelista tulee ahdas.

Ympärivuorokautinen hoitolaitos tulee aiheuttamaan liikenteen kasvua ja pysäköintiongelmia. Autopaikkojen kaavan mukaisesta lukumäärästä haetaan myös poikkeusta (1,5 ap/as). Liikenteen lisääntyminen olisi huolestuttavaa erityisesti Myllymäen koulun läheisyyden takia. Tiellä liikkuu päivittäin paljon lapsia. Hanhijärvenkatua pitkin kulkee myös poikkeuksellisen leveiden ja raskaiden erityiskuljetusten ajoreitti, mikä osaltaan rajoittaa pysäköintiä kadunvarteen.

Asukkaiden muistutuksessa oli yli 60 allekirjoittajaa. Vastustavaa kantaa perusteltiin viitaten maankäyttö- ja rakennuslakiin. Näin merkittäviä poikkeamia ei voida käsitellä poikkeamislupahakemuksella. Halusimme tietää mm. mikä on se lain vaatima erityinen syy, jonka perusteella poikkeamislupaa on haettu. Nähdäksemme sellaista ei ole voitu osoittaa.

Matti Aalinniemi, Taneli Liimatainen, Sari Lyytikäinen, Sami Pii ja 34 muuta taloyhtiöiden osakasta