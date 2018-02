Lukijalta: Koko maa tulee pitää asuttuna

Ajoittain on paljon julkisuudessa keskustelua Suomen aluepolitiikan suuntaviivoista. Keskustelu on pääsääntöisesti jakautunut kaupunki- ja maakuntakeskustojen kehittämiseen. Molemmat tavat tuovat hyviä ja huonoja näkökulmia, ja haasteena on saattaa ne objektiiviseen arviointiin.



Jos ajattelemme markkinoiden johtavan kehitystä, tällöin arvioisin meille muodostuvan Helsingin ja Tampereen akselille vahvan talousalueen. Tämä voisi olla myös toiminnallisesti ja logistisesti hyvä alue. Tällöin tämä alue koko ajan vahvistuisi ja muu alue Suomessa heikkenisi. Poliitikkojen ei tässä vaihtoehdossa tarvitsisi tehdä mitään, vaan kehitys menisi eteenpäin markkinavoimien ohjaamana.



Nyt tehdään lainsäädäntöä, jolla uusi maakuntahallinto voidaan toteuttaa, ja maakuntavaalit olisivat lokakuussa 2018. Maakuntia tulisi 18 ja niillä olisi tietty itsehallinto, jossa valtio antaisi rahoituksen ja maakunnat hoitaisivat käytännön operaatiot. Tämän hetken arvioiden mukaan lainsäädännön pitäisi olla valmis toukokuussa 2018. Tämä vaihtoehto toisi kehittämisvastuuta koko valtion alueelle ja mahdollistaisi elinkeinotoiminnan ja asutuksen laajemmalla alueella Suomessa. Tämä maakuntahallinto voisi olla seuraava kehitysaskel, jossa kunnat yhdistyisivät maakuntahallinnon sateenvarjon alle.



Meillä kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kansallisvarallisuudesta. Kiinteistöt ovat käytännössä koko maan alueella. Voimakas keskittäminen vähentää kiinteistöjen arvoa taantuvilla alueilla. Tällöin kansallisvarallisuus vähenee ja se taas vähentää koko yhteiskunnan talouden mahdollisuutta.



Suomi tulee pitää laajan elinkeinotoiminnan ja laajan asutuksen kohteena. Automaation kehitys mahdollistaa työn tekemisen fyysisesti paikkaa sitomatta. Perus-, kaivannais- ja matkailuteollisuus tulevat toimimaan laajalla alueella Suomessa, eikä niitä voi keskittää.



Kauko Määttä, diplomi-insinööri, Imatra