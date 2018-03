Lukijalta: Eduskunnalla näytön paikka sopeutumiseläkeasiassa

Kyllä pistää vihaksi tuo ex-kansanedustajien sopeutumiseläke. Lehdistössä on noussut esiin kohu sopeutumiseläkkeiden väärinkäytöksistä. Myös se, etteivät pääomatulot vaikuta eläkkeen suuruuteen! Onneksi on noussut. Eduskunnankin on pakko nyt puuttua asiaan. Kansa on puhunut ja kansalaisaloite tulee käsittelyyn.

Kansanedustajien sopeutumiseläke ei ole mikään eläke, vaan maailman paras työttömyysturva oikeaan eläkeikään asti. Sauli Niinistö puhemiehenä ollessaan vuonna 2011 piti sitä kohtuuttomana. Hänen oikeustajuntaansa ei mahtunut laki, joka kannustaa nuoria terveitä ex-kansanedustajia jouten oloon. Silloin ei ollut aktiivimallia, ei.

Kevan toimitusjohtaja on todennut, että sopeutumiseläkkeen haku on eettinen valinta. ”Pudonnut kansanedustaja on aina pudonnut kansanedustaja ja hän ei ole parhaassa huudossa työmarkkinoilla”, toteaa hän. Miksi ei ole? Onko tavallinen yli 50- tai 60-vuotias duunari parhaassa huudossa työmarkkinoilla? Eipä taida olla. Hekin varmaan hakisivat sopeutumiseläkettä, jos olisi mahdollista.

Nykyinen sopeutumisraha on kai oikeampi korvaus. Vai onko?

Eikö lakien pitäisi olla oikeudenmukaisia ja kansalaisten tasavertaisia lain edessä? Työtön on työtön, olkoon vaikka ex-kansanedustaja. Samat velvoitteet hakea työtä ja samat korvausten maksatusehdot. Eli aktiivimallia kehiin heillekin. Nyt heille tarjotaan vain porkkanoita ja porsaanreikiä kiertää lainsäädäntöä. Muille työttömille vain ruoskaa. Tästä vinkkelistä katsottuna työläisten mielenilmaus aktiivimallia kohtaa oli oikeutettu.

On myös moraalisesti ja eettisesti epäoikeudenmukaista, että eduskunnassa voidaan säätää lakeja heidän omiin etuuksiin. Eikö pitäisi olla ulkopuolinen elin, joka päättää tällaisista asioista.

Ex-kansanedustajien härskit väärinkäytökset ihmetyttävät. Kuinka kehtaavat? Tämähän murentaa kansanedustuslaitoksen arvovaltaa. Eduskunnassa kiemurrellaan kuin mato koukussa. Ei voida puuttua saavutettuihin etuuksiin. Tottakai voidaan. Onhan puututtu palkansaajien etuuksiinkin. Nähtäväksi jää, miten asian käsittely etenee ja mikä on tulos. Julkaistaanko miten paljon väärinkäytöksiä on ollut vai painetaanko asia villaisella?

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta