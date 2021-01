Näkökulma: Ilman metsien kestävää käyttöä ja metsäteollisuutta meillä on paljon menetettävää

Metsien käyttöä ja metsätalouden hyväksyttävyyttä kyseenalaistetaan yhä useammin paitsi julkisessa keskustelussa, myös yksityisten ihmisten mielipiteissä. Milloin on kyse rumasta hakkuuaukeasta oman kesämökin läheisyydessä, milloin lapsuuden leikkimetsien häviämisestä tai siitä, että koetaan luonnon köyhtyvän metsien käytön seurauksena.

Nämä kaikki huolet ovat ymmärrettäviä, sillä metsiin ja niiden käyttöön liittyy monia näkökulmia ja usein myös tunteita. On kuitenkin tosiasia, että ilman metsien kestävää käyttöä ja metsäteollisuutta meillä on paljon menetettävää. Nykyaikainen metsätalous on vastuullista, ympäristön huomioivaa toimintaa, jota kehitetään koko ajan yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Harva haluaa hakkuualuetta takapihalleen, mutta on muistettava, että metsä uudistuu ja kasvaa. Yhden ihmissukupolven aika on metsän kierrossa lyhyt jakso, sinä aikana metsä ehtii kasvaa ja muuttua merkittävästi. Kaakkois-Suomen uusi metsäohjelmakin kannustaa panostamaan entistä enemmän metsien hoitoon, sillä hyvin kasvava metsä sitoo parhaiten hiilidioksidia ja suomalaisesta puusta valmistettaviin, kestäviin tuotteisiin hiili varastoituu pitkäksi aikaa. Metsiään hyvin hoitava metsänomistaja onkin kiitoksensa ansainnut.

Nykyaikainen metsätalous huomioi metsälain ja metsäsertifioinnin vaatimusten lisäksi luontoa monin vapaaehtoisin toimin. Suojelukin on lisääntynyt, mutta ennen kaikkea suuri merkitys on jatkuvasti kehittyvällä talousmetsien luonnonhoidolla, johon kuuluvat mm. säästöpuut, lahopuun lisääminen, vesistöjen suojavyöhykkeet, riistatiheiköt ja sekametsien suosiminen.

Toisinaan ihmisiltä jää huomaamatta eri näkökulmat ja syy-seuraus-suhteet kuten vaikkapa vanha toteamus ”sähkö tulee töpselistä” kertoo. Se ei huomioi, että sähköntuotannolla on paljon vaikutuksia esimerkiksi ympäristöön, maisemaan jne. Myöskään joka päivä käyttämämme puupohjaiset tuotteet eivät tule kauppojen hyllyille ja kotitalouksiin jättämättä jälkiä maisemaan tai tuottamatta mittavaa arvonlisää yhteiskuntaan.

Metsäsektorin merkitys aluetaloudelle Etelä-Karjalassa ja lähimaakunnissa sekä koko Suomen kansantaloudessa on mittava. Metsäsektorin tuotoksen vuotuinen arvo on ollut Kaakkois-Suomessa viime vuosina yli 5 miljardia euroa ja verokertymäkin miljardiluokassa. Suora työllisyysvaikutus alueella on noin 8 000 henkilöä, ja alueen metsien hakkuista kertyi vuonna 2019 kantorahatuloja 166 miljoonaa euroa aluetalouksien käyttöön. Arvonlisä on suuri.

Jotta me kaikki voisimme jatkossakin nauttia hoidettujen metsiemme tuomasta ilmastohyödystä sekä metsäteollisuuden työpaikoista ja verotuloista Etelä-Karjalassa, on metsäteollisuuden toimintaedellytykset turvattava myös logistiikan ja liikenneinfran kehittämisellä.

Erityisesti on pystyttävä varmistamaan raaka-aineiden saanti tehtaille, mikä tarkoittaa mm. tiestön hyvää kuntoa metsäautotiet ja muut yksityistiet mukaan lukien sekä raideliikennettä. Toisaalta toimivalla infralla mahdollistetaan lopputuotteiden vienti. Väyläverkoston ja logistiikan tehokkaalla toiminnalla on erittäin suuri merkitys Suomen tehtaiden kilpailukyvylle, koska etäisyydet päämarkkina-alueille ovat pitkät. UPM:n Kaukaan tehdasintegraatin kriittisiä raidehankkeita ovat esimerkiksi Luumäki–Joutseno-kaksoisraide ja Lauritsalan ratapihan laajennus. Nämä parannukset vahvistavat tehtaidemme kilpailukykyä, jolla varmistetaan myös investoinnit pitkälle tulevaisuuteen sekä Etelä-Karjalan eläminen metsästä.

Janne Seilo

aluejohtaja, itäinen alue, UPM Metsä