Lukijalta: Sote-keskuksen sijoittaminen Joutsenoon ei mielestämme ole perusteltua

Eksote ajaa välttämättömiä peruspalveluita alas ympäri maakuntaa, ja samaan aikaan ihmettelee, miksi syntyvyys pienenee. Eikö syytä ja seurausta tosiaan ymmärretä? Syntyvyyden lisäämiseksi on säilytettävä työpaikat ja perhe-elämän edellytykset koko alueella. Jos peruspalvelut viedään kunnista, koko maakunta alkaa näivettyä. Voimme sanoa hyvästit työpaikoille, lukioille, syntyvyydelle ja verorahoille.

Uusien suunnitelmien mukaan (Yle 20.2.) laajat sote-keskukset sijaitsisivat Lappeenrannassa, Imatralla, Sammonlahdessa ja Joutsenossa. Siis kolme sote-keskusta Lappeenrannassa, ja yksi sen ulkopuolella. Missä alueellinen tasa-arvo ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu? Maakunta ei saanut lääkärihelikopteria Lappeenrantaan, minkä seurauksena pohjoispään potilasturvallisuus on jo nyt heikentynyt. Potilasturvallisuus vaarantuu merkittävästi, jos nykyinen Parikkalan hyvinvointiaseman status muuttuu ja vuodeosasto lakkautetaan.

Laajan sote-keskuksen sijoittaminen Joutsenoon ei mielestämme ole perusteltua.

Keskustalainen Taina Lonka kommentoi (Yle 22.2.), että säästöjä syntyy, kun mummo- ja papparalli maakunnassa vähenee. Onko keskittäminen siis keskustan virallinen kanta?

Eksote korostaa toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta osana nopeaa toipumista. Näin saadaan säästöjä. Toipumisessa ja kuntoutuksessa tuttujen hoitajien ja omaisten tuki on kaikki kaikessa. Selvää on, että keskittäminen ei ainakaan edesauta kuntoutusta ja potilaan hyvinvointia. Yli 100 kilometrin päästä ei pappa pääse mummoa katsomaan edes viikottain.

Parikkalaan on perustettava laaja sote-keskus vuodeosastoineen, joka palvelee pohjoispään, Parikkala-Rautjärvi, asukkaita. Näin papparalli vähenee aidosti ja toipuminen on tehokasta. Joutsenolaisilla on jo nyt kattavat palvelut kohtuullisen lähellä, joten laajan sote-keskuksen sijoittaminen sinne ei mielestämme ole perusteltua.

Parikkala on maksanut Eksotelle kaikki maksut ajallaan, suostunut korotuksiin ja maksanut nekin. Miksi meiltä silti viedään? Ylen julkaisemassa "Papparalli-artikkelissa" (22.2.) todetaan: "Tällä hetkellä ei vielä ole tietoa, kuinka paljon keskittäminen säästäisi". Olkaa hyvät ja leikatkaa sieltä, mistä varmoja säästöjä syntyy pienimmällä haitalla ja potilasturvallisuutta vaarantamatta! Se kohde ei löydy Parikkalasta!

Asiakkaita kalliiseen K-sairaalaan yritetään riipiä Venäjältä asti. Nyt viimeistään on Eksoten ryhdyttävä sujuvaan yhteistyöhön yli maakuntarajojen. Milloin Eksoten johdossa aletaan uskoa, että väestöpohja mittaville investoinneille on ollut liian pieni?

Äänestäjät, olkaa tarkkoina, mille puolueelle äänenne annatte kevään eduskuntavaaleissa. Maaseutupuolueet ovat pettäneet lupauksensa palveluiden säilyttämisessä lähellä ihmistä.

Paula Ahokas, Timo Jantunen, Jouni Kiviaho, Pekka Koiso-Kanttila ja Maija Valkeapää, Uus-Parikkalan sitoutumattomia